Abbraccio lança novo serviço de harmonização de vinhos delivery

O vinho é a bebida da quarentena. No Brasil e no exterior, a bebida tem sido mais consumida em casa. No e-commerce Wine, os pedidos cresceram 40% entre a primeira e a segunda quinzena de março, quando as medidas de isolamento se iniciaram nos estados. Além disso, o site viu um aumento de 30% de novos clientes: quem comprava no mercado o seu vinho, recorreu ao e-commerce.

Nos EUA, o site The Drinking Business apontou que a bebida cresceu 27,6% em vendas em março, à frente das cervejas (14% mais) e dos destilados (26,4% mais).

De olho nessa tendência, a rede de restaurantes Abbraccio, do grupo Bloomin’ Brands, o mesmo do Outback, criou um novo serviço dentro do seu app de delivery. Via iFood, o cliente que escolher um prato para entrega vai receber dicas de qual vinho combina com o pedido. Assim, o cliente terá a opção de incluir o rótulo no carrinho.

O novo serviço foi desenvolvido com a consultoria de Gabriel Raele, eleito pela Associação Brasileira de Sommeliers como um dos melhores especialistas da área.

Há vinhos nacionais e internacionais, como:

Abbraccio Primitivo – garrafa 750 ml (R$ 79,00): indicado para quem pedir uma Pizza Carbonara;

Seival by Miolo Sauvignon Blanc – garrafa 750 ml (R$ 79,00): indicado para quem pedir um Risoto de Gamberi;

Barone Montalto Syrah Terre Siciliane IGT – garrafa 750 ml (R$ 159,00): indicado para quem pedir um Brasato com Risoto.

Para cada prato do app, a Abbraccio indica dois rótulos. Há opções de harmonização para massas, risotos, peixes, pizzas, carnes e frangos da casa.

Mais vinho

Em entrevista ao Valor, Rodrigo Pimentel, diretor de e-commerce do Grupo Pão de Açúcar (GPA), disse que chegou a acontecer picos de 400% de crescimento em vendas durante os meses de quarentena. O perfil dos clientes também mudou: quem comprava uma garrafa, passou a levar duas; quem comprava vinho de R$40, começou a comprar garrafas de R$100.

Já a produtora Miolo registrou aumento de 131% nas vendas pela internet em maio em relação ao mesmo mês em 2019. Em abril, as vendas já haviam crescido 62%.