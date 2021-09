Abba lança duas novas músicas e anuncia seu primeiro álbum em 40 anos

O grupo sueco de música pop Abba disse nesta quinta-feira que lançará seu primeiro álbum em quatro décadas e fará shows virtuais em Londres no ano que vem. O grupo, que alcançou a fama mundial antes de se separar em 1982, informou que "Voyage" será lançado em 5 de novembro.

"Primeiro eram apenas duas músicas", disse Benny Andersson. "Então nós dissemos 'talvez devêssemos fazer, eu não sei, alguns outros. O que vocês acham garotas?' E elas disseram 'sim' e então eu perguntei 'por que não fazemos um álbum completo?'."

A banda lançou nesta quinta-feira duas novas canções, "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down".

"Eu soube quando Benny tocou a melodia que ela tinha que ser sobre nós", disse o colega de banda Björn Ulvaeus sobre "I Still Have Faith In You". "Nenhuma imaginação poderia sonhar com isso, lançar um novo álbum depois de 40 anos e ainda sermos os melhores amigos e desfrutar da companhia um do outro, e ter total lealdade."

O grupo, conhecido por uma série de sucessos dos anos 1970 e início dos anos 1980, como "Waterloo", "Dancing Queen" e "Take A Chance On Me", vendeu mais de 385 milhões de álbuns.