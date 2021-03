Abadia na França vende mais de 2 toneladas de queijo em poucas horas

Os monges da abadia de Citeaux, no centro-leste da França, venderam em poucas horas 2 toneladas de queijo que estavam acumulados em suas adegas devido à pandemia de covid-19, mais que o dobro da meta inicial.

“É preciso esvaziar. Os clientes vêm menos e os restaurantes estão fechados. A queda nas vendas chegou a quase 50%”, explicou à AFP o irmão Jean Claude, responsável pelo marketing da abadia fundada em 1098.

Para escoar os estoques, a Citeaux decidiu criar um "desafio" e vender pela internet pelo menos 1 tonelada de queijo até a manhã de terça-feira por meio da startup "Divine Box", especializada na venda online de produtos feitos nas abadias.

No fechamento da venda na sexta-feira à meia-noite, a meta foi ultrapassada por muito, pois 2.006,9 kg de queijo foram vendidos. Os 19 monges trapistas, que vivem em silêncio, rezando e fazendo trabalhos manuais, encontraram "4.000 queijos extras" em suas adegas, ou 2,8 toneladas de excedentes.

Em condições normais, este queijo francês chamado "reblochon" e produzido desde 1925, que ganhou a medalha de prata na competição internacional de Lyon em 2020, é muito procurado. “Normalmente os pedidos são rejeitados. Eles são vendidos em Hong Kong, Tóquio, Dubai...”, explica Jena-Claude.

Com a fabricação e a venda de queijos, a abadia transformou-se numa pequena empresa de sucesso, com um faturamento de 1,2 milhão de euros (1,4 milhão de dólares) por ano e uma produção de 140.000 queijos. “Tentamos explicar às nossas 75 vacas que precisávamos produzir menos leite, mas elas parecem não entender”, brinca o monge. "E não podemos empurrar as paredes."