Um dos romances italianos mais aguardados do ano está desembarcando no Brasil. “A mentirosa vida dos Adultos” (The Lying Life of Adults”), de Elena Ferrante, estará disponível em língua portuguesa pela editora Intrínseca na próxima terça-feira, 1º de setembro.

O livro já está disponível para pré-venda em lojas virtuais como Amazon, na versão e-book (R$89,06) e física (R$111,25). Lá fora, a nova obra da escritora da Tetralogia Napolitana, que já vendeu mais de 12 milhões de exemplares, está recebendo boas críticas. A ELLE Magazine classificou o romance como “o evento literário do ano”.

“A vida mentirosa dos adultos” tem como protagonista Giovanna, que vive em um bairro de classe média em Nápoles. Ali, ela viverá a transição da juventude para a vida adulta em uma narrativa sobre transformações, físicas e psicológicas, e desencantos.