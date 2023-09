A Swatch lança relógio com a Blancpain. E custa só 390 euros

Era questão de tempo para a Swatch lançar mais uma colaboração com alguma marca de relógio emblemática do grupo, a preço acessível e ao mesmo tempo com ar de exclusividade, depois do sucesso do Moonswatch. Esse momento chegou. Neste sábado 9 de setembro, chegam a algumas lojas selecionadas a coleção Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Trata-se de uma homenagem a um dos relógios de mergulho mais reconhecidos do mundo, o Fifty Fathoms, da Blancpain, por sua vez considerada a mais antiga das manufaturas suíças. A palavra Scuba, que aparece no nome da coleção, é o nome da linha de relógios de mergulho da popular Swatch.

Ao contrário da coleção Moonswatch, que tem como referência o Moonwatch da Omega, a linha com a Blancpain vem com movimento mecânico. Trata-se do SISTEM51, lançado em 2013 e o único até hoje de produção automatizada, com 90 horas de autonomia e propriedades antimagnéticas.

Em comum com a linha da Omega está o valor final bastante amigável. No caso, cada relógio custa 390 euros, enquanto o Fifty Fanthom original sai por volta de 10.000 euros. Não se trata de edição limitada, mas a Swatch adverte que será vendido apenas um relógio por pessoa e por dia, em pontos de venda da Europa e dos Estados Unidos.

Um relógio robusto e resistente à profundidade

O Fifty Fathoms original da Blancpain é de 1953. Está completando agora, portanto, 70 anos, ótima ocasião para a homenagem de agora. A marca mesmo é ainda mais antiga, de 1735. Assim como a Omega, pertence ao grupo Swatch

O Scuba Fifty Fathoms de agora é um relógio robusto. Mede 42,3 milímetros de diâmetro e 14,4 milímetros de espessura. O material usado na caixa, luneta, coroa e fivela é o Bioceramic, uma mistura de dois terços de cerâmica utilizada na alta relojoaria, e um terço de material de origem biológica proveniente do óleo de rícino.

O fundo do relógio é transparente, o que permite ver o movimento automático em funcionamento. Ao contrário do Moonswatch, no Scuba Fifty Fathoms o bezel, usado para marcar outros horários, por exemplo, gira de verdade.

Segundo a marca, a resistência à água é de exatos 91 metros, e existe uma razão para isso – o nome da coleção. Fathom, ou braça, é uma medida que corresponde a seis pés, ou 1,82 metros. Portanto, 50 braças equivalem a 91 metros.

Como é coleção Swatch com Blancpain

Cada modelo da coleção representa um dos cinco oceanos e os animais que habitam suas profundezas conhecidos como nudibrânquios presentes em cada um deles. Vamos a eles.

ARTIC OCEAN

Celebra as águas geladas do menor oceano do planeta. Com detalhes em laranja e um símbolo de radiação com um x atravessado. O símbolo foi utilizado pela Blancpain quando lançou o primeiro relógio de mergulho do mundo sem rádio.

PACIFIC OCEAN

Inspirado nas cores vibrantes do Chromodoris Kuiteri, presente no maior e mais profundo dos cinco oceanos. A caixa é amarelo-laranja brilhante e o bracelete NATO foi criado a partir de redes de pesca recicladas. Vem com indicador de data.

ATLANTIC OCEAN

Presta homenagem aos mares tempestuosos do Atlântico. O Glaucus Atlanticus foi a inspiração para os tons de azul predominantes na caixa. Também com pulseira de redes de pesca recicladas e indicador de data.

INDIAN OCEAN

Com caixa e mostrador em um tom verde chamativo. Também com pulseira Nato e indicador de horas. No fundo da caixa aparece o desenho do Nembrotha Kubaryana.

ANTARCTIC OCEAN

As cores branco e cinza predominam no mostrador e na caixa. Apresenta um indicador bicolor na posição das seis horas que detecta a presença de água, um recurso dos relógios de mergulho militares.

Por que a coleção da Swatch com Blancpain não usa quartzo

Os movimentos a quartzo nos anos 1970 e 1980, muito mais baratos de produzir do que os calibres mecânicos, prometiam revolucionar a indústria relojoeira. Em desespero, muitas manufaturas tradicionais tentaram aderir à novidade, o que se revelou uma estratégia errada.

O que aconteceu é que essas marcas centenárias perderam valor. “Nunca houve um Blancpain a quartzo e nunca haverá”, declarou Jean Claude-Biver, um dos executivos lendários do setor, ao comprar a marca por apenas 16.000 dólares em 1982.

Biver tinha confiança de que a relojoaria tradicional iria recuperar valor junto aos consumidores. E tinha razão. O segmento de alta relojoaria nunca esteve tão em alta. Em 1992 a Blancpain foi comprada pelo grupo Swatch, dono também da Omega.

Por isso, dias atrás, quando foi ventilada a notícia do lançamento da Swatch com a marca Blancpain, os entendidos cravaram que seria um relógio mecânico, em respeito a Biver. O Moonswatch vendeu um milhão de unidades em 2022 porque o Speedmaster da Omega é um dos relógios mais conhecidos do mundo. O Fifty Fathoms é um pouco mais nichado, mas o movimento mecânico é um apelo maior entre os aficionados.

A Swatch tem ainda em seu portfólio marcas como Breguet, Longiness, Mido, Tissot, Hamilton, para ficar entre as mais conhecidas. Haverá novas colaborações no futuro? Façam suas apostas.