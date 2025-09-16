A suíte de R$ 265 mil eleita a melhor do mundo fica em São Paulo — e Memphis não está hospedado nela

Na rua Itapeva, uma das travessas da Avenida Paulista, em São Paulo, está localizado um dos hotéis mais tradicionais e premiados do Brasil. O Rosewood abriga em suas suítes algumas das maiores celebridades nacionais e internacionais — o jogador Memphis Depay, do Corinthians, entre eles. Mas não na suíte mais luxuosa do hotel.

Eleito o melhor hotel da América do Sul e o 27º melhor do mundo pelo ranking The World’s 50 Best Hotels em 2024, o Rosewood tem algumas opções de quartos. O mais luxoso — e mais caro do país — é o Penthouse Suíte, cuja diária tem valor de US$ 50 mil dólares (R$ 265,3 mil, na cotação atual). O espaço foi ranqueado neste ano como a melhor do mundo pelo HD Awards. O prêmio é considerado um dos mais respeitados do setor hoteleiro.

1 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (15))

2 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (14))

3 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (13))

4 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (12))

5 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (11))

6 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (10))

7 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (8))

8 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (5))

9 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (4))

10 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (4))

11 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (3))

12 /13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (3))

13/13 (Penthouse_Rosewood São Paulo_Créditos Matthieu Salvaing (2))

A hospedagem, que se autoconsidera a máxima expressão do luxo, fica localizada no 25º andar, em formato triplex. Tem ao todo 900m², com quatro suítes com camas king-size e dois lavabos. Os materiais internos são de origem local, inspirados em Oscar Niemeyer, com design de interiores de classe mundial de Philippe Starck, feitas em conjunto com o arquiteto Jean Nouvel, vencedor do Prêmio Pritzker. É grande o suficiente para comportar até oito adultos, e tem na cobertura um jardim escondido e uma piscina de borda infinita. A varanda conta com vista panorâmica da capital paulista.

Além das comodidades fixas, a suíte contempla também um serviço de mordomo 24 horas, refeições com tudo incluso e acesso a uma área privativa no Asaya Spa, assinado pela Guerlain. No ano passado, o SPA recebeu o prêmio de Melhor de Hotel da América Latina e do Brasil no World Spa Awards.

Neste ano, o Rosewood foi finalista global do Prêmio Michelin Architecture & Design 2025, que reconhece hotéis que transformam a arquitetura em elemento central da experiência de hospedagem.

O Corinthians está pagando a hospedagem de Memphis?

Segundo o F5, da Folha de São Paulo, o atacante estaria morando na suíte Penthouse, financiado pelo Corinthians. No último sábado, Depay publicou uma foto em seu Instagram onde mostra uma vista panorâmica da cobertura do hotel, em frente a uma piscina de borda infinita, ao lado de Drako, seu dobermann de estimação. O valor mensal da estadia do atacante seria em torno de R$ 8 milhões, diz a reportagem.

À EXAME Casual, no entanto, a equipe do Rosewood informou que a notícia sobre a estadia do jogador está incorreta. Memphis de fato está hospedado no hotel, mas não em um modelo Penthouse e sim em outra unidade próxima, residencial e com valor bem diferente ao da suíte de luxo. A assessoria não informou o valor da hospedagem, tampouco o modelo exato, por questões de segurança.

Na última segunda-feira, 15, Depay respondeu uma publicação do "Planeta do Futebol" no X (antigo Twitter), que noticiava o valor da Penthouse. "Há pessoas que realmente acreditam nisso 🤣🤣🤣", escreveu o jogador.

There are people who really believe this 🤣🤣🤣 — Memphis Depay (@Memphis) September 15, 2025

Quanto ao financiamento da estadia de Memphis, o contrato assinado entre o Corinthians e o atacante estabelece que o clube deveria arcar com os custos de moradia do jogador — ao menos enquanto ele não tiver uma casa definitiva. A EXAME Casual procurou o Corinthians para confirmar a informação, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.