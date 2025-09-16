Casual

A suíte de R$ 265 mil eleita a melhor do mundo fica em São Paulo — e Memphis não está hospedado nela

A EXAME Casual checou a informação sobre a suíte em que o atacante do Corinthians está instalado; veja fotos

Rosewood: conheça a hospedagem mais cara do Brasil (Matthieu Salvaing/ Divulgação Rosewood)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13h00.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 13h49.

Na rua Itapeva, uma das travessas da Avenida Paulista, em São Paulo, está localizado um dos hotéis mais tradicionais e premiados do Brasil. O Rosewood abriga em suas suítes algumas das maiores celebridades nacionais e internacionais — o jogador Memphis Depay, do Corinthians, entre eles. Mas não na suíte mais luxuosa do hotel.

Eleito o melhor hotel da América do Sul e o 27º melhor do mundo pelo ranking The World’s 50 Best Hotels em 2024, o Rosewood tem algumas opções de quartos. O mais luxoso — e mais caro do país — é o Penthouse Suíte, cuja diária tem valor de US$ 50 mil dólares (R$ 265,3 mil, na cotação atual). O espaço foi ranqueado neste ano como a melhor do mundo pelo HD Awards. O prêmio é considerado um dos mais respeitados do setor hoteleiro.

A hospedagem, que se autoconsidera a máxima expressão do luxo, fica localizada no 25º andar, em formato triplex. Tem ao todo 900m², com quatro suítes com camas king-size e dois lavabos. Os materiais internos são de origem local, inspirados em Oscar Niemeyer, com design de interiores de classe mundial de Philippe Starck, feitas em conjunto com o arquiteto Jean Nouvel, vencedor do Prêmio Pritzker. É grande o suficiente para comportar até oito adultos, e tem na cobertura um jardim escondido e uma piscina de borda infinita. A varanda conta com vista panorâmica da capital paulista.

Além das comodidades fixas, a suíte contempla também um serviço de mordomo 24 horas, refeições com tudo incluso e acesso a uma área privativa no Asaya Spa, assinado pela Guerlain. No ano passado, o SPA recebeu o prêmio de Melhor de Hotel da América Latina e do Brasil no World Spa Awards.

Neste ano, o Rosewood foi finalista global do Prêmio Michelin Architecture & Design 2025, que reconhece hotéis que transformam a arquitetura em elemento central da experiência de hospedagem.

O Corinthians está pagando a hospedagem de Memphis?

Segundo o F5, da Folha de São Paulo, o atacante estaria morando na suíte Penthouse, financiado pelo Corinthians. No último sábado, Depay publicou uma foto em seu Instagram onde mostra uma vista panorâmica da cobertura do hotel, em frente a uma piscina de borda infinita, ao lado de Drako, seu dobermann de estimação. O valor mensal da estadia do atacante seria em torno de R$ 8 milhões, diz a reportagem.

À EXAME Casual, no entanto, a equipe do Rosewood informou que a notícia sobre a estadia do jogador está incorreta. Memphis de fato está hospedado no hotel, mas não em um modelo Penthouse e sim em outra unidade próxima, residencial e com valor bem diferente ao da suíte de luxo. A assessoria não informou o valor da hospedagem, tampouco o modelo exato, por questões de segurança.

Na última segunda-feira, 15, Depay respondeu uma publicação do "Planeta do Futebol" no X (antigo Twitter), que noticiava o valor da Penthouse. "Há pessoas que realmente acreditam nisso 🤣🤣🤣", escreveu o jogador.

Quanto ao financiamento da estadia de Memphis, o contrato assinado entre o Corinthians e o atacante estabelece que o clube deveria arcar com os custos de moradia do jogador — ao menos enquanto ele não tiver uma casa definitiva. A EXAME Casual procurou o Corinthians para confirmar a informação, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

