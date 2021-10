A saga da Coffee++ para ampliar o acesso do brasileiro a cafés especiais

Leo Montesanto, um dos fundadores da Coffee++, empresa que leva cafés especiais antes exportados para o mercado doméstico; ele ganhou o prêmio de melhor café do mundo em 2018 com grãos da Fazenda Primavera, em MG | Foto: Coffee++/Divulgação Leo Montesanto, um dos fundadores da Coffee++, empresa que leva cafés especiais antes exportados para o mercado doméstico; ele ganhou o prêmio de melhor café do mundo em 2018 com grãos da Fazenda Primavera, em MG | Foto: Coffee++/Divulgação

O último 6 de outubro foi um dia especial na família Montesanto Tavares, de Minas Gerais. Sessenta e oito anos atrás, o comerciante Aprígio Tavares, da cidade de Ponte Nova, começou a vender cafés de pequenos produtores para indústrias da região. No mesmo dia em 2020, o seu neto, Leo Montesanto, lançou a Coffee++, que acaba de completar um ano.

A empresa nasceu de uma proposta inovadora: em vez de exportar grãos especiais, como é tradição dos melhores produtores do país, Montesanto decidiu gerenciar toda a cadeia -- da plantação ao armazenamento, passando pelo processamento e pelo investimento em marketing e distribuição -- e vendê-lo no Brasil, com escala.

Os resultados iniciais são expressivos: a Coffee++ completa um ano com um crescimento médio de 30% ao mês e faturamento de 16 milhões de reais. Deve chegar ao fim de 2021 a 20 milhões de reais em receitas, superando em 70% a meta para os primeiros 15 meses.

"Meu avô dizia que o sonho dele era ver um dia o brasileiro tomar café de verdade. E esse se tornou o meu sonho também depois do reconhecimento que tive como produtor do café que foi eleito o melhor do mundo em 2018 e de perceber a dimensão que o café especial do Brasil tem no exterior", conta Montesanto.

Para explicar a dimensão do projeto e as referências dadas pelo empreendedor e produtor, é necessário dar "dois passos" atrás na história da família.

O projeto da Coffee++ vem de uma família com tradição no café e no segmento de bebidas. Uma das indústrias que comprava café do avô de Montesanto era a 3 Corações, que quebrou no começo da década de 1980. Aprígio Tavares, então um de seus credores, assumiu a massa falida e reergueu a companhia junto com seu filho Ricardo até que fosse vendida em 2000 para o grupo israelense Strauss-Elite.

Pouco antes do negócio, a 3 Corações tinha desenvolvido uma linha de produtos matinais que incluía de cappuccino à marca Sucos 3 Corações Mais. Com a venda, Ricardo Tavares lançou a Sucos Mais em 2001, que veio a se tornar uma das líderes de mercado até que fosse adquirida pela Coca-Cola quatro anos mais tarde. E que serviu como inspiração para a marca Coffee++.

Nesse meio tempo a partir da venda da 3 Corações, a família se manteve ligada a esse universo com a produção e a exportação de cafés especiais. Montesanto assumiu a produção das fazendas da família em 2015 e conta que, da paixão também pelo vinho, veio a percepção sobre a semelhanças entre a produção de fazendas cafeeiras e a de vinícolas.

"As variedades de cafés são como as de uvas. Cada variedade carrega no seu DNA atributos sensoriais. O trabalho do produtor é colher a fruta no ponto certo, no pico de maturação, quando há a maior concentração de doçura. E conduzir a secagem do grão de maneira correta de forma a preservar os seus atributos", explica.

À frente da produção, ele decidiu, naquele mesmo ano em que assumiu, plantar mais de 30 variedades de cafés nas fazendas da família para testar e descobrir as que melhores se adequariam.

Enquanto esperava o crescimento dos cafezais até a primeira safra, passou três anos visitando produtores da América Central, região reconhecida pelo cultivo artesanal e pela qualidade dos grãos.

Em 2018, chegou o momento da primeira colheita: a variedade que mais se destacou foi a Geisha -- chamada assim porque foi descoberta há quase cem anos em um vilarejo da Etiópia de mesmo nome -- plantada na Fazenda Primavera, em Angelândia, na região conhecida como Chapada de Minas Gerais.

O café dessa safra, depois de passar pelas técnicas de pós-colheita aprendidas na América Central, acabou ganhando em 2018 o Cup of Excellence, principal competição de cafés de qualidade no Brasil e no mundo, recebendo a maior nota, com 93,89 pontos.

A safra da Geisha rendeu seis sacas, que foram vendidas a 19.000 dólares cada uma para uma rede de cafeterias do Japão, a Maruyama Coffee. É até hoje o maior valor já pago em um café produzido no Brasil. Em geral, uma saca de café custa 120 dólares.

O reconhecimento e a exposição que teve em feiras especializadas e em diferentes cantos do mundo nos meses seguintes foram o "estalo" para o projeto da Coffee++, conta Montesanto.

"Falei para o meu pai que estava saindo das fazendas para assumir o propósito de levar o brasileiro a tomar o café que ele merece. Pedi demissão em novembro de 2019 para lançar a Coffee++", afirma. O lançamento oficial aconteceu, não por acaso, em 6 de outubro de 2020, em meio à pandemia, com mais dois sócios, Pedro Brás e Rafael Terra.

A Fazenda Primavera, nas mãos do pai de Montesanto, é uma das fornecedoras da Coffee++, além de dois produtores convidados: Luiz Paulo Pereira, da Fazenda Santuário Sul, da região de Mantiqueira de Minas, e Gabriel Nunes, da Fazenda Bom Jardim, do Cerrado Mineiro -- é atualmente a região produtora mais conhecida do país e a primeira a receber a Denominação de Origem, uma certificação do padrão de qualidade de certas áreas.

Dessa combinação de produtores deriva a oferta selecionada da Coffee++: há um café clássico, que é um blend dos três produtores, e o Geisha da Fazenda Primavera que ganhou o prêmio de melhor café do mundo, entre outros. São lotes exclusivos dos melhores produtores do país que eram exportados e agora são destinados ao mercado interno, todos acima de 84 pontos, um patamar que define cafés especiais de qualidade mais elevada.

Vinificação do café

Montesanto diz esperar que a relação do brasileiro com o café experimente algo parecido com o que aconteceu com o vinho ao longo das últimas duas décadas ou mais e, mais recentemente, com cervejas especiais. "É a vinificação do café."

"Há alguns paradigmas a serem quebrados. O brasileiro se acostumou com a ideia de que o café preto, amargo, é o melhor. E na verdade é o contrário", afirma o produtor e empreendedor. "Por que o nosso café é marrom? Quando o café passa do ponto de torra, escondem-se não só as imperfeições mas também os seus atributos", explica.

"Há tantos atributos para serem mostrados que não é preciso queimar o café na torra. E nós acreditamos que paladar não retrocede: depois que experimentamos coisas boas, dificilmente voltamos para trás", diz Montesanto.

Ele faz ressalvas sobre a proposta da Coffee++. "Obviamente, não é um produto de massa, ainda que consigamos aproximar de muitas pessoas por meio de um sachê que lançamos (o drip coffee), como uma dose individual."

A proposta é que o café seja tomado na taça de vinho, para potencializar a experiência. "Ninguém toma um Brunello de Montalcino em um copo comum. Muda a experiência tomar o café especial em uma taça", defende.

O produtor se mostra otimista com a transformação da demanda no Brasil, apontando para os dados de mercado.

O Brasil consome hoje de 23 milhões a 24 milhões de sacas de café por ano. Desse volume, o equivalente a 5% é de cafés especiais. Mas esse é o segmento que mais cresce. Enquanto o mercado cresce a uma taxa aproximada de 2,5% a 3% por ano nas duas últimas décadas, o de cafés especiais aumenta a um ritmo de 15% ao ano na última década.

Em linha com a proposta de atender um público mais amplo, Montesanto escolheu uma plataforma de e-commerce para vender e distribuir a produção em um primeiro momento, antes de acertar acordos com varejistas, o que também já acontece. São mais de 1.500 pontos de venda em cerca de 70% dos estados, de supermercados a restaurantes, incluindo marketplaces de gigantes como Amazon, Magazine Luiza e GPA.

Coffee School

Na jornada para compartilhar a paixão pelo café para um público mais amplo, Montesanto conta ter investido mais de 200 mil reais para a produção de vídeos em que transmite o seu conhecimento de uma vida na produção do grão. E foi da receptividade ao conteúdo que nasceu a ideia de lançar um clube de assinaturas na Coffee++.

Há desde benefícios mais evidentes, como frete grátis e desconto na compra de produtos, até outros mais exclusivos. "Todo produtor de café tem, religiosamente, o melhor talhão da fazenda, de onde saem os melhores grãos. É o que chamamos de reserva particular do produtor. E é o acesso a esse café que oferecemos na assinatura", diz.

Outro atrativo é a chance de passar por uma imersão na Fazenda Primavera com o próprio Montesanto, para os três clientes que mais "cafequizarem" (um trocadilho em alusão à catequização) em dado período -- em geral uma vez por ano, no período da safra -- levando amigos e familiares a se tornarem assinantes do clube. "Acabamos de fazer a primeira imersão, com três meninas que cafequizaram mais de 80 pessoas cada uma."

"É o nosso maior patrimônio", diz Montesanto. A Fazenda Primavera, a mais premiada do país no período dos últimos três anos, conta com 48 funcionários, que possuem um tempo médio de 15 anos de casa.

As participantes puderam plantar três pés de Geisha. Depois de 30 meses, período que em geral demora para o café ser colhido, os grãos serão torrados e enviados para a casa das premiadas.

Investimentos e fundos

Por ocasião do primeiro aniversário, a Coffee++ lançou um microlote com 1.953 unidades da variedade Asa Branca, em homenagem ao avô de Leo Montesanto, Aprígio. E se prepara para acelerar os investimentos em face dos resultados acima das expectativas. O valor previsto é de 50 milhões de reais em cinco anos para ampliar a distribuição do café, reforçar a marca -- o awareness -- e construir uma fábrica própria em Minas Gerais.

Montesanto diz que já foi procurado por cinco fundos que quiseram entrar como sócio, mas que recusou as propostas porque prefere construir um histórico de crescimento antes de pensar em buscar investidores. "A precificação de algo que não tem histórico sempre fica aquém do seu real valor. Preferimos trabalhar e crescer mais primeiro."

Além disso, ele conta que não buscará apenas um investidor financeiro, mas um sócio que possa agregar com conhecimento para estratégia de crescimento e de internacionalização, entre outros aspectos do negócio.

"O sonho é muito grande: queremos ser a primeira marca brasileira de café reconhecida mundialmente", revela. Ao que tudo indica, o sonho do seu Aprígio e do Leo começa no Brasil, mas logo ganhará novos ares.