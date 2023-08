A Rolex compra a Bucherer, uma das mais luxuososas redes de relojoaria do mundo

Para os aficionados por alta relojoaria, a Bucherer é uma referência, revendedora de marcas como Chopard e Patek Philippe. Agora, a rede de lojas acaba de ser adquirida por outro nome de excelência do segmento, a Rolex, em uma negociação anunciada nesta manhã de quinta-feira 24.

O varejista de relógios manterá seu nome e continuará a operar de forma independente, segundo comunicado da Rolex enviado à Casual EXAME. A integração no grupo suíço será efetivada assim que as autoridades da concorrência aprovarem a operação de aquisição.

Após a escolha feita por Jörg Bucherer, na ausência de descendentes diretos, de vender o negócio de sua empresa, a Rolex decidiu adquirir a rede, que até agora operava de forma independente.

90 anos de parceria

A mudança reflete o desejo da marca com sede em Genebra de perpetuar o sucesso da Bucherer e preservar os estreitos laços de parceria que ligam ambas as empresas desde 1924, diz o informe da Rolex.

Durante mais de 90 anos, as duas empresas trabalharam lado a lado e contribuíram cada uma para o sucesso da outra. A Rolex é a líder em market share na indústria relojoeira suíça. A Bucherer tornou-se uma varejista multimarcas de renome internacional, com lojas nos Estados Unidos, Suíça, Inglaterra, Alemanha, França, Dinamarca e Áustria

A Bucherer tem hoje mais de 100 pontos de venda em todo o mundo, dos quais 53 distribuem a marca Rolex e 48 distribuem a marca Tudor, a segunda marca do grupo. A varejista de relógios também é um centro oficial de serviço pós-venda de ambas as marcas.

As outras marcas continuam na Bucherer?

O grupo Rolex está convencido de que a aquisição é a melhor solução não só para as suas próprias marcas mas também para todas as marcas parceiras de relógios e joias, bem como para todos os funcionários do grupo Bucherer, de acordo com o comunicado.

A Bucherer manterá seu nome e continuará a administrar seus negócios de forma independente. A equipe de gestão do grupo permanecerá inalterada. A integração da Bucherer com a Rolex será efetivada assim que as autoridades da concorrência aprovarem a transação de aquisição.

E como ficam as demais marcas comercializadas pela Bucherer? Segundo a Rolex, nada muda. As demais manufaturas continuarão a ser representadas pela rede. A Bucherer é revendedora oficial da manufatura Rolex desde 1924.

Jörg Bucherer é a última pessoa ainda em atividade que conheceu e trabalhou com Hans Wilsdorf, o fundador da Rolex. Ele permanecerá como presidente honorário do grupo Bucherer. Difícil pensar em uma transição mais simbólica.