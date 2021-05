A revolução da Reserva: camisetas de aluguel e peças femininas

A Reserva, e isso é o próprio fundador Rony Meisler quem diz, é menos uma marca de moda e mais uma empresa de comunicação, um catalisador de comportamentos. A mais recente novidade da marca, anunciada hoje e antecipada aqui pela Casual EXAME, promete ser, também nas palavras de Meisler, "uma revolução, uma reinvenção na moda básica no Brasil".

Trata-se de um sistema de aluguel de camisetas chamado Camiseta Simples. Funciona assim: o consumidor assina uma anuidade de 24,99 reais por mês que dá direito ao uso de três camisetas (que custam na loja 99 reais cada). Esses mesmos 24,99 reais serão liberados todos os meses em cashback para que o cliente compre na Reserva.

São camisetas básicas, sem estampas e com 12 cores diferentes, em algodão certificado BCI (Better Cotton Iniciative). Os tamanhos são bastante democráticos: vão do 4P ao 4G, ou seja, modelagens menores e maiores do que os disponíveis hoje no mercado. Outra novidade: pela primeira vez a marca lança uma peça na categoria feminina, além de masculina e infantil.

Depois de cinco meses do uso, o cliente recebe uma camiseta nova. As peças que são devolvidas para a Reserva ao final da assinatura vão para um processo de reciclagem, em que o fio é desfibrado para virar um novo produto. Ou seja, o que a Reserva promete é que ao final do ciclo nenhum tecido será descartado no meio ambiente, tampouco perder o uso pelo cliente.

No fim do processo, para fechar o ciclo ambiental do produto, a Reserva ainda pagará 24,99 reais por camiseta devolvida, também em créditos.

Conversamos com Rony Meisler, CEO da Ar&Co, sobre a novidade.

O consumidor está preparado para não possuir uma camiseta?

Em uma recente entrevista aqui para EXAME eu disse que, dada a revolução cultural e comportamental pela qual estamos passando, a propriedade das coisas não fazia mais sentido. A Camiseta Simples é também o início do nosso projeto de futuro e representa o primeiro de muitos passos da marca em uma nova e incrível aventura. Dizem que simplicidade é complexidade bem resolvida. Se por fora a camiseta parece simples, por dentro carrega quase um ano de pesquisa e desenvolvimento têxtil e tecnológico. Dizem que toda geração passa por uma guerra. A pandemia causada pela covid-19 é, sem dúvida, uma grande guerra da nossa geração. Para além da irreparável catástrofe sanitária e humana, acredito que a pandemia tenha mudado para sempre a forma que escolhemos e nos relacionamos com as marcas e com os negócios dos quais consumimos.

É o que pensa o cliente da Reserva?

Dizemos que fazemos moda #humanwear e, portanto, uma marca humana, que deve sempre evoluir junto com as pessoas. Conversando com elas, por meio de uma extensa pesquisa realizada com nossos mais de três milhões de clientes e seguidores nas mídias sociais, para nós ficou claro que, além da elevação do nível de consciência socioambiental em suas escolhas de consumo, elas estão cada vez mais interessadas em usar as coisas do que em possuí-las. A economia compartilhada veio para ficar.

Por que você diz que esse sistema de aluguel de camisetas será uma revolução?

Em termos de produto, a camiseta é produzida no Brasil com matéria prima exclusiva em 100% algodão, com certificação BCI e um blend de beneficiamentos que resultam em textura aveludada que lembra o toque da pele de um pêssego, com maciez e conforto. Além do masculino adulto, a camiseta pode ser comprada, ou assinada, em versão infantil, e carrega a grande responsabilidade de ser o primeiro produto têxtil feminino da história da Reserva. A cartela de 12 cores dá pistas da característica inclusiva do produto, e a numeração do 4P ao 4G não deixa dúvidas de que nossa camiseta é para todos. Em termos de modelo de negócio, a nossa camiseta simples é um embrião de solução logística e comercial capaz de minimizar o impacto ambiental da indústria. E fizemos isso por meio do desenvolvimento de duas soluções tecnológicas. A primeira é um produto digital de assinatura de camisetas na omnicanalidade da marca; a segunda, uma solução industrial que nos permite triturar e transformar camisetas usadas em fio, malha e, por consequência, novos produtos de marca. Acredito que tudo isso deixa clara a revolução por trás do produto. Esse é apenas o nosso primeiro passo no caminho da reinvenção da moda básica no Brasil. Dizem que uma revolução começa em um quarteirão. A nossa está começando em uma camiseta.

Quem será o público desse serviço?

A camiseta simples é para todos e todas.

A nova camiseta é o primeiro produto pensado para o público feminino. Novos produtos para a consumidora estão vindo aí?

Sim. Pouco a pouco, lançamento a lançamento, aparecerá a mulher da marca. Já temos hoje aqui trabalhando um squad composto apenas por mulheres conversando e desenvolvendo produtos para a mulher da marca. Ela é uma mulher independente, que se veste dela mesma todos os dias pra viver. Aquela pessoa que, de tão incrível, livre e divertida, todo mundo quer se aproximar e conviver.

Podemos esperar novos produtos de aluguel?

O que hoje começa com a camiseta simples pode funcionar para todos os outros itens, e marcas, do guarda-roupa do brasileiro e da brasileira. O que posso antecipar é que "simples" é o sobrenome de uma incrível e extensa linha de produtos que pouco a pouco serão revelados.

