A relação do uísque da The Macallan com a cultura pop e a arte

Desde os verdes prados nas Terras Altas da Escócia até os recantos mais glamurosos do mundo, The Macallan teceu uma história na qual a tradição se encontra com a modernidade, tornando-se um ícone não só no mundo dos destilados, mas também no âmbito da cultura pop e da arte.

Desde o início, a colaboração tem sido um dos pilares da The Macallan. Esta sinergia criativa levou a marca a se associar com labels de luxo e marcas icônicas como Lalique, Bentley Motors ou o 60º Aniversário de James Bond, através da exploração por trás das cenas dos arquivos do famoso Agente 007, que resultou em uma extraordinária coleção que inclui seis garrafas de edição limitada inspiradas em cada uma das Seis Décadas de Bond.

“No mundo do uísque, onde a tradição é um pilar fundamental, a inovação através de colaborações não é apenas essencial, mas uma celebração da evolução. Em The Macallan, entendemos que respeitar o nosso legado não significa permanecermos imóveis. Ao unir forças com artistas, desenhistas e outras marcas icônicas, não só expandimos a nossa própria narrativa, mas também convidamos novos tipos de público a experimentar a riqueza da nossa história. Cada colaboração é uma emocionante oportunidade para descobrir novos mundos”, diz Gianpaolo Morselli, Brand Ambassador da The Macallan no Brasil.

Como pode uma marca com tanta história se manter relevante na atualidade?

A arte e a cultura são fundamentais para a criação de novas expressões. Artistas do calibre de Sir Peter Blake e o pintor italiano mestre do cubismo Valerio Adami colaboraram com The Macallan para criar autênticas obras de arte que transcendem o tempo com a intervenção de 12 garrafas para The Macallan 1926, 60 anos.

É assim que, no coração da criatividade e da expressão artística de The Macallan, encontra-se uma série pioneira que celebra a fusão da arte visual e a maestria na destilação: The Macallan Masters of Photography. Esta série emblemática reuniu The Macallan com alguns dos fotógrafos mais influentes e visionários do mundo, como Annie Leibovitz, Elliott Erwitt, Nick Knight e Steven Klein.

Cada colaboração foi uma viagem única, na qual estes mestres da lente capturaram a essência do uísque The Macallan através de suas perspectivas únicas e estilos distintos.

A tradição da marca escocesa, entrelaçada com a cultura pop, se manifestou em colaborações emblemáticas que deixaram a sua marca. Por exemplo, a associação com a franquia de 007 não só colocou a marca nas telonas, mas também celebrou o espírito de sofisticação e aventura.

Artistas e designers contribuem com sua visão única, enriquecendo a história da destilaria por meio de cada edição especial e limitada.

Um exemplo recente é a última expressão da série Distil Your World, chamada Distil Your World México. Essa expressão celebra a tradição do Dia dos Mortos, e a obra de arte que a acompanha foi criada pelo ilustrador mexicano Alfredo Ríos, que deu vida a alguns dos principais elementos culturais, como a flor de calêndula. O resultado é uma peça de colecionador, adicionando mais uma camada de significado à coleção.