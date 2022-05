A premiada vinícola chilena que conquistou Philippe de Nicolay Rothschild

Após recomendar rótulos essenciais para conhecer o terroir chileno, o francês Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce de vinhos Edega, apresenta dois exemplares produzidos no país latino americano que ganharam espaço na sua adega.

O Casa Marin Syrah Miramar 2012 D.O. Lo Abarca, que é uma surpresa para os amantes de Syrah, uma vez que as baixas temperaturas e a névoa marítima dificultam a maturação da uva, resultando em um vinho com baixo teor alcoólico e magnífica acidez.

Já o Casa Marin Pinot Noir Litoral 2014, possui cor rubi intensa, com aroma de frutas vermelhas e pétalas de rosas. Na boca, os taninos são sedosos e apresentam uma estrutura elegante, com um final persistente que revela as notas de frutas vermelhas.

Além disto, pela 15ª vez, a EY Chile e o El Mercurio uniram forças para reconhecer aqueles que mais se destacaram nos últimos tempos no ramo empresarial, social e dos negócios. Em 20 de março deste ano, foi anunciado que a proprietária, fundadora e enóloga da Casa Marin, Maria Luz Marín, foi escolhida como Empreendedora do Ano 2021.

“Há mais de 20 anos Marilú, como é conhecida, construiu um dos vinhedos mais bem sucedidos do Chile e é uma das responsáveis por ter aberto caminho para as mulheres no mundo do vinho. Gerenciar todos os obstáculos que lhe foram apresentados enquanto criava equipes de trabalho comprometidas e eficazes, faz dela ser reconhecida pelos inúmeros prêmios em vários continentes”, comenta Rothschild.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.