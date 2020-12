A poucos dias do inverno nos EUA, Aspen ganha mais terrenos para esquiar

Com a chegada do inverno no hemisfério norte na próxima segunda-feira (21), os turistas e esportistas têm mais um motivo para visitar Aspen. Hoje, (18) acabam de ser inaugurados mais de 400 hectares de terreno para a prática de snowboard e esqui.

As montanhas Aspen Highlands e Buttermilk já estão em funcionamento. A primeira, possui 1.109 metros de altitude, e tem uma das descidas mais intensas das montanhas do Colorado. Já a montanha Buttermilk, é considerada uma das mais fáceis para se esquiar em Aspen, e há mais de 20 anos sedia o X Games. Em 2021, o evento ocorrerá entre os dias 28 e 31 de janeiro, onde os cem melhores atletas de inverno do mundo ocuparão a montanha e competirão no maior evento de esportes de neve do ano.

Buttermilk está com quatro lifts e 141 hectares de terreno, tornando quase toda a montanha disponível para esqui e snowboard. Além disso, os restaurantes Bumps e Cliffhouse estão abertos, mas com capacidade limitada de lugares.

Aos que gostam de explorar diversas pistas de esqui, a estação de Aspen Snowmass terá mais de 1.050 hectares de terreno aberto em todas as suas quatro montanhas, com mais inaugurações programadas conforme as condições permitirem.

Para ficar a par de tudo o que está acontecendo nas montanhas, o aplicativo Aspen Snowmass traz relatórios de neve e informações para esquiadores, bem como opções de refeições para viagem.

Esportes em tempos de pandemia

Para quem está de malas prontas, ou pensando em ir para Aspen, um aviso: é preciso fazer o teste de Covid-19. Desde o dia 14, a cidade exige que seus visitantes com mais de 10 anos de idade, apresentem o teste com resultado negativo antes de subir às montanhas. O teste precisa ser feito entre um e três dias antes da viagem, e anexado a um formulário neste site.