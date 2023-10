A partir de R$ 40: saiba quanto custam os 13 melhores espumantes brasileiros

No dia 29 de setembro foi revelada a lista com os melhores espumantes brasileiros em 2023. Entre os campeões, estão 13 rótulos que ganharam a Medalha Grande Ouro, a mais alta do 13º Concurso do Espumante Brasileiro. O resultado foi conferido após os 54 jurados provarem 505 amostras de 93 vinícolas de oito estados brasileiros.

De um total de 172 premiações, 13 foram de Medalhas Grande Ouro, 153 de Ouro e seis na categoria Ouro Destaque. Pela primeira vez, rótulos de vinícolas de Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo foram premiadas.

Todo o processo seguiu normas internacionais estabelecidas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Participaram espumantes naturais que estão à venda no mercado, provenientes de uvas vitis viníferas, obtidos a partir de diferentes métodos nas categorias: espumantes de segunda fermentação (charmat e tradicional) e espumantes de primeira fermentação (moscatéis).

Quanto custam os melhores espumantes brasileiros

Abaixo a lista dos 13 melhores espumantes brasileiros, separados por preço:

Os 172 melhores espumantes brasileiros

Nem prata nem bronze

Neste ano, não tiveram vinhos espumantes com Medalha de Prata, nem de Bronze. Isso ocorreu porque os 30% premiados -- 172 espumantes -- atingiram notas correspondentes a Medalhas Grande Ouro, acima de 93 pontos, e Ouro, de 89 a 92 pontos (a escala vai até 100).

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), enólogo Ricardo Morari, o alto nível dos espumantes vem chamando a atenção nas últimas edições, o que levou a organização do concurso a aumentar em 1 ponto cada medalha. Mesmo assim, os mais bem pontuados ficaram acima de 90 pontos. Ele ainda explica que tiveram rótulos que pontuaram 89 pontos e mesmo estando aptos ao Ouro ficaram fora dos 30%.

“Quando a ABE resolveu fazer o Concurso do Espumante Brasileiro, em 2001, pensou em um projeto capaz de colocar o espumante brasileiro na vitrine nacional e internacional. E é isso que estamos fazendo desde sempre. Ver esta evolução em todos os sentidos nos enche de orgulho. Que mais e mais vinícolas continuem participando, mostrando ao Brasil e ao mundo que os espumantes brasileiros são espetaculares”, diz.