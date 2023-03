A On Running aposta crescer 60% no trimestre e lança produtos no Brasil

A On Running, marca suíça esportiva que tem o ex-tenista Roger Federer entre os sócios, têm no portfólio tênis para longas corridas. Mas seu crescimento tem sido o de um velocista. No ano passado, empresa registrou vendas líquidas superiores a 1,2 bilhão de francos suíços e um lucro líquido de 57,7 milhões de francos suíços, de acordo com o balanço global divulgado essa semana.

E o fôlego não dá sinal de acabar. Em comparação com o primeiro trimestre de 2022, a On espera uma taxa de crescimento das vendas líquidas globais de 61%.

A marca não abre os números do Brasil, onde montou uma operação mais estruturada em 2021, mas relata que o ano de 2022 teve um crescimento de dois dígitos comparado com o ano anterior. As categorias de calçado e acessórios tiveram dois dígitos de crescimento. E o segmento de roupas se igualou às outras categorias em velocidade de crescimento, em comparação ao ano anterior.

Cloudsurfer, reciclado e tecnológico

Ontem, a marca apresentou em seu Press Day na loja Deus Ex-Machina, em São Paulo, os lançamentos para 2023. O destaque do primeiro semestre será o tênis Cloudsurfer, vendido a partir desta semana. O destaque do tênis é a tecnologia a CloudTec Phase. A sola vazada promove uma aterrissagem macia e uma transição suave aos usuários do calçado.

É um tênis versátil, que pode ser usado em competições ou treinos mais tranquilos. O produto possui forte apelo de sustentabilidade, uma vez que 30% do material é reciclado. A tecnologia de tingimento, chamada Dope Dye, economiza água em 90%. O preço sugerido é 949 reais.

Outro destaque é o Cloudswift 3, um sucesso de venda. Na nova versão, o cabedal foi atualizado. Agora vem com uma nova malha de poliéster 100% reciclado e mais elastano na composição, permitindo um melhor ajuste. Ideal para treinos diversos como corrida, educativos, fortalecimento e funcionais. O preço é 949 reais.

O tênis do Roger Federer

A On também tem modelos casuais, pensados para uso urbano. O Roger Spin, como o nome sugere, foi desenhado pelo ex-tenista Roger Federer, sócio da marca. É inspirado no desempenho profissional de quadra e agora apresenta uma malha extra que proporciona amortecimento adicional. Com mais de 25% de conteúdo reciclado, é a edição mais sustentável do modelo. Valor: 849 reais. A linha Federer também tem um modelo de performance.

O The Roger Pro Clay apresenta uma nova sola no formato espinha de peixe que possibilita aos atletas jogar no saibro com confiança. A nova sola também conta com fibra de carbono no meio do pé, que dá tração extra.

Curiosamente, o rei do saibro da geração de Federer era seu adversário Rafael Nadal. O preço do tênis é 1.149 reais.

A On anunciou recentemente patrocínio à tenista número 1 do mundo, a polonesa Iga Świątek, além do tenista americano em ascensão Ben Shelton e do brasileiro João Fonseca.

De tênis às roupas

E, claro, há a aposta nas roupas. A marca está anunciando para este ano a chegada de 14 artigos, entre camisetas, regatas e crops de performance das linhas Performance-T, Performance Tights e Tights 7/8, Performance Bra, Tank-T, Race Crop e Performance Long-T, com valores entre 389 reais e 489 reais.

Novos shorts e calças das linhas 5’’ Lightweight Shorts, Running Shorts, Essential Shorts e Movement Tights Shorts são pensados para proporcionar versatilidade, conforto e leveza, com tecnologia para repelir a água e de rápida secagem. Preços entre 389 reais e 699 reais.

O Lightweight Cap é um levíssimo boné de complexa engenharia com fita de transpiração por ultra-sons e ventilação cortada a laser. Custa 229 reais. O Hoodie W é um casaco feito com uma mistura técnica de tecidos reciclados e é vendido a 799 reais. A All-Day Sock, uma meia para todos os dias, apresenta desenho ergonômico à esquerda e à direita para melhor ajuste a anatomia dos pés. Preço 129 reais.

“Este é o ano em que o público brasileiro vai conhecer novos produtos da marca, tudo com muita tecnologia e pensado para quem tem uma vida ativa, gosta de esportes e até para quem se inspira no esporte para montar o visual do dia a dia”, diz Fabiana de Oliveira, head de marketing da On no Brasil.