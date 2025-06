A nova tendência de fazer pizza em casa com fornos especializados

O caminho mais fácil para comer uma pizza é abrir algum aplicativo de delivery do celular e pedir o prato, com poucos cliques e tempo de espera. O brasileiro adora essa comodidade: segundo dados do iFood, 35 milhões de pedidos foram registrados na plataforma nos cinco primeiros meses do ano, sendo 60% das encomendas feitas nos finais de semana. Os dados indicam que a pizza continua a ser um dos itens mais pedidos. Ainda assim, uma nova tendência parece ir na contramão dessa comodidade: fazer a própria pizza em casa, da massa ao molho e ao cozimento com fornos especiais para pizza.

“Por muito tempo você tinha duas opções: tentar assar a pizza no seu forno convencional — que ficava bem ruim, seca e achatada feito um pão pita ou ter um quintal grande o suficiente para ter aqueles forninhos a lenha que geralmente eram acoplados a uma churrasqueira, ambos de tijolinhos”, diz o chef André Mifano, do restaurante Donna, que adora assar pizzas em casa em seu forninho elétrico.

“Os fornos elétricos para pizza são ideias, pois têm o tamanho e formato de uma pizza, e podem ser tanto elétricos, como a gás ou à lenha”, diz Marcos Lee, sócio da Di Bari Mercato, empório especializado em insumos para quem quer fazer sua própria pizza em casa.

Nas duas unidades da loja, o cliente pode comprar a massa já fermentada, pronta para abrir e rechear. Para quem quer mais praticidade, o empório também vende a massa já assada, além de molhos, farinhas especiais para pizza, queijos, fornos e acessórios para se tornar um pizzaiolo caseiro.

“Os forninhos tendem a ser em formato de cúpula, para o calor reverberar de cima para baixo, como em um forno profissional”, diz Mifano que estudou bem as opções antes de adquirir o seu. Segundo Marcos Lee, tanto o forno elétrico como o forno a gás atendem bem o público que quer entrar nessa atividade, “porém o elétrico tem mais flexibilidade, trabalha desde temperaturas baixas para outras receitas até temperaturas maiores que 400 graus para assar uma pizza napolitana. Um dos fornos que indicamos é o da Fatto, um forno elétrico que custa a partir de R$ 4.500”.

Além do passatempo de fazer pães, muitas pessoas se dedicaram a assar pizzas durante a pandemia. Segundo Lee, as vendas dos fornos aumentaram em 500% de 2021 para este ano. “A Ooni chegou primeiro e logo na sequência, outros fabricantes também observaram que esse mercado era promissor. Hoje, o mercado tem várias opções e as pessoas amam porque podem carregar os fornos para a casa da praia, para a casa de campo. É muito prático”, diz.

Pedir delivery ou cozinhar em casa

Para o chef da A Pizza da Mooca, Fellipe Zanuto, assar as pizzas em casa pode ser comparado aos churrascos de domingo. “As pessoas perceberam que fazer pizza em casa é muito divertido. É consideravelmente fácil, dá para reunir as pessoas em um dia sem precisar muita organização prévia. E mais: agora com essa variedade de fornos de pizza portáteis, que tem para todos os bolsos, facilita ainda mais”, diz Zanuto.

Segundo o chef, os fornos performam muito bem, ao esquentarem o suficiente (acima de 450°C) deixando a borda estufada e com pequenos queimados, o que define a pizza napolitana.

Pizza em casa: vendas de fornos especializados para pizza aumentaram em 500% de 2021 para este ano (Filippo Bacci/Getty Images)

Como fazer sua própria pizza, segundo chefs e pizzaiolos

Forno: é ideal que um forno portátil que atinja a temperatura de 450°C para que a massa tenha bordas altas e fique bem assada. Caso contrário, o ideal é comprar massas já assadas Marcos Lee diz que para abrir a massa é preciso polvilhar uma superfície limpa com farinha de sêmola e abrir a massa com as mãos preservando as bordas. “Não é preciso abrir com rolo”, diz Quanto de cobertura usar? Marcos sugere que, para uma pizza de 30 cm, o ideal é usar entre 150 g a 200 g distribuídos entre os queijos, charcutaria e outros ingredientes. Já a quantidade de molho ideal é de 100 g por massa Antes de assar, certifique-se de que a massa esteja em temperatura ambiente para evitar que a base da pizza fique crua no forno Para Mifano, o ideal é usar bons ingredientes. “Cozinho sem regras. Para mim, a pizza é democrática. E por isso dá para ter uma infinidade de combinações".

Receita de massa caseira de Marcos Paulo, da La Braciera

Ingredientes da massa:

600 ml de água (fria ou levemente gelada)

1 quilo de farinha 00 (preferencialmente italiana, com W entre 240 e 280)

40 g de sal

20 ml de azeite extravirgem

8 g de fermento biológico fresco (ou 4 g do seco)

Modo de Preparo:

Dissolva o fermento na água e deixe descansar por 5 minutos. Em outro recipiente, misture a farinha com o sal para evitar que este não entre em contato direto com o fermento. Adicione metade da farinha à água com fermento e misture até formar uma massa grudenta e homogênea. Acrescente o restante da farinha aos poucos, misturando sempre, e transfira para uma bancada enfarinhada quando começar a tomar forma.

Sove a massa por 10 a 15 minutos, até que fique lisa, elástica e levemente pegajosa. Incorpore o azeite e continue sovando até que o óleo seja completamente absorvido. Modele a massa, cubra com pano úmido ou plástico filme e deixe descansar por 30 minutos.

Divida em 6 partes iguais, boleie cada pedaço, coloque em recipiente untado com azeite, cubra e deixe fermentar por 6 a 8 horas em temperatura ambiente ou de 24 a 48 horas na geladeira, retirando 2 horas antes de usar.