A nova etiqueta dos cinemas: máscara, distanciamento e nada de pipoca

Fechadas desde meados de março, as salas de cinemas de 11 estados brasileiros já estão autorizadas a retomar gradualmente suas atividades, mas isso, é claro, seguindo uma nova etiqueta adaptada aos tempos de pandemia.

Para começar, o uso de máscara é obviamente obrigatório. Algumas redes até permitem a retirada do acessório para comer dentro das salas, mas na maioria dos estabelecimentos, o consumo de pipoca ou outros alimentos está vetado. No novo normal dos cinemas, os clientes estão sendo encorajados a comprar os bilhetes em totens eletrônicos para minimizar o contato humano na bilheteria convencional. Nas telas, pouquíssimos, ou zero, lançamentos. No lugar de filmes inéditos, clássicos como “Matrix” e “Apocalipse Now” ganham a vez.

Em São Paulo, que abriga um terço das salas de cinema do país (1107 das 3507, segundo o Observatório Brasileiro de Cinema e Audiovisual), aparelhos culturais como cinemas, teatros, museus e galerias de arte foram autorizados a funcionar no último dia 10 de outubro.

Segundo números da consultoria comScore, após a reabertura dos cinemas paulistas, a arrecadação da bilheteria nacional dobrou. Um fim de semana antes da abertura dos cinemas de São Paulo, as salas de todo o Brasil receberam cerca de 40.000 espectadores, uma arrecadação de 606.000 reais. Já no último fim de semana, foram 1,2 milhão de reais em bilheteria, com 86.000 espectadores. Ainda assim, o número é irrisório se comparado à bilheteria pré-pandemia. Em março, no último final de semana que todos os cinemas brasileiros funcionaram, o público foi de 1,018 milhão e a bilheteria arrecadou 17,7 milhões de reais.