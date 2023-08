A nova colaboração da Adidas (e não é com Kanye West)

Se tem uma marca esportiva que soube se reinventar com as colaborações é a Adidas. Fundada há quase um século, em 1924, a label das três listras conseguiu se posicionar nos últimos tempos no segmento da moda com dezenas de colaborações internacionais e em mercados locais.

Para citar alguns parceiros da Adidas estão Gucci, Bathing Ape, Bad Bunny, Ivy Park, Jeremy Scott, Palace, Pharrell Williams, Prada, Pokémon etcétera etcétera etcétera.

A Adidas também adota parcerias nos diferentes países onde está presente, com marcas nacionais. No Brasil as colaborações já incluíram Farm, inclusive apresentada pela Lu, a influenciadora digital do Magazine Luiza. Agora, a união acontece com a Forum, conhecida pelo jeanswear.

A marca da Adidas no jeanswear brasileiro

A coleção conta com a expertise da Forum no jeans com a pegada urbana da linha Adidas Originals, que resgata peças antigas com releituras de inspiração retrô.

A parceria se divide em dois moods: um mais casual, com tons neutros, um toque fashion do laranja e muito jeans, e o outro mais urbano, com a cartela de cor predominantemente preta.

Outro ponto da collab é a união dos logotipos e assinaturas das duas marcas. As icônicas três listras da label esportiva estão nas peças de roupa da coleção, como a calça Adidas Raquel Wide Leg Sarja (626 reais), calça jeans Adidas Mia Com Recortes (565 reais) e topa Adidas Justo com Decote Cavado (301 reais).

O fim da parceria da Adidas com Kanye West

As colaborações da Adidas nem sempre acontecem com sucesso, é verdade. No fim do ano passado a marca esportiva suspendeu a parceria com o rapper Kanye West.

O fim da parceria aconteceu depois de comentários racistas e antissemitas do músico. Com isso, a Adidas ficou com um estoque de tênis parado avaliado em 1,2 bilhão de euros, ou mais de 6 bilhões de reais. Com isso, a marca projetou seu primeiro ano de prejuízo.

Em maio, parte desse volume foi colocada à venda novamente, o que deve reduzir o rombo. Independentemente dos resultados contábeis, a ruptura criou um ruído na imagem da Adidas.

Quanto vale o mercado de sneakers?

Os tênis estão em alta na moda e não é de agora. Mas a sneakermania não dá sinais de arrefecer, das grifes a fast fashion, mesmo com uma tendência na moda de valorização dos clássicos e do tal luxo silencioso.

Dados da consultoria Euromonitor apontam que o mercado global de sneakers movimentou cerca de 152 bilhões de dólares no ano passado, um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior.

Alguns pares considerados raros são negociados por dezenas de milhares de dólares. Edições esporádicas do Air Jordan da Nike estão entre as mais procuradas. A Adidas também está entre as marcas de desejo dos colecionadores. E que modelos são mais valorizados nesse mercado? Exatamente, os Yeezy de Kanye West...