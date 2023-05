A marca de destilados Suntory promove imersão na cultura japonesa

O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. O censo mais recente apontou que 1,5 milhão de japoneses e descendentes moram no país. Uma grande celebração da contribuição da cultura japonesa vai acontecer agora no fim de maio, em São Paulo, reunindo arte e gastronomia.

Entre os duas 25 e 28 de maio será realizada a The House of Suntory Experience, uma experiência imersiva na gastronomia, arte e coquetelaria japonesa, no melhor espírito do omotenashi, a tradicional hospitalidade japonesa, na Japan House de São Paulo.

A The House of Suntory, empresa que reúne marcas de sofisticados destilados artesanais de luxo, será a anfitriã de quatro jantares que irão além dos pratos, unindo gastronomia, coquetelaria, arte e tecnologia multimídia, em uma imersão nos rituais japoneses.

Curadoria gastronômica de Telma Shiraishi

O menu degustação em quatro tempos será harmonizado com os destilados da Suntory. A curadoria gastronômica será de Telma Shiraishi, embaixadora da culinária japonesa e chef do restaurante Aizomê. Os jantares terão ingressos limitados, a 1.200 reais por pessoa, com vendas através da plataforma Ingresse.

Os jantares terão participação de algumas das principais referências do Japão no país, como Edson Yamashita (Ryo Gastronomia), Rafael Aoki (Quincho) e Marcio Shihomatsu (Shihoma Pasta Fresca), responsáveis pelo desenvolvimento do cardápio.

O desenvolvimento dos coquetéis com o portfólio The House of Suntory para harmonização de todas as etapas foi desenvolvido por Yasmin Yonashiro, consultora de bebidas asiáticas, e Rodolfo Bob, bartender e consultor de coquetelaria.

Já a seleção dos destilados base contou com a consultoria de Maurício Porto, especialista em uísque e proprietário do Caledonia Whisky & Co, de acordo com características sensoriais e de produção de cada produto.

Tradição de um século

A jornada será contada por meio dos cinco elementos da natureza da cultura nipônica: o vazio, a água, o ar, a terra e o fogo. Cada etapa gastronômica será harmonizada com um coquetel. As louças utilizadas no jantar foram produzidas pela ceramista Hideko Honma.

A direção artística é de Erika Brandão e Ju Borgez. “Sabemos que a maneira de fazer as coisas é de particular importância para os japoneses e nenhum resultado pode ser alcançado sem uma visão inspiradora, prática da disciplina e domínio do processo”, diz Brandão.

Para Lizandra Freitas, CEO da Beam Suntory no Brasil, essa iniciativa será um marco da companhia no país. “Vamos conseguir aprofundar, em todos os detalhes, a história e a tradição da companhia ao longo de um século, traduzindo seus valores em cada rótulo de seu portfólio”, diz, em referência ao início da imigração japonesa para o Brasil.