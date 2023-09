A Lacoste lança tênis com inspiração vintage dos anos 1990

Para uma nova geração, a Lacoste é uma marca de desejo que atravessa comunidades, das periferias às elites. Nem todos sabem do passado ligado ao tênis. A marca foi fundada por Rene Lacoste, um tenista dos anos 1920 e 1930. Mas um lançamento nesta semana reforça a herança da grife de origem francesa.

Trata-se do Lineshot, um novo modelo da linha de calçados. O robusto sneaker celebra o passado da marca, os códigos e a estética do tênis. O lançamento revive a década de 1990, mas com toda uma interpretação contemporânea da estética daqueles anos.

O Lineshot se inspira em três modelos principais de tênis de desempenho da Lacoste dos anos 1990: o Ace OG, o Thunder OG e o Game OG. Os elementos dos três calçados de performance são combinados para forma a silhueta deste modelo para uso urbano.

A Lacoste aposta em calçados para seguir crescendo

O recorte circular em alto relevo da parte superior externa vem do Age OG. A estrutura central dinâmica é do Thunder OG. E a mistura de material do Game OG, de couro, tecido e malha, está presente no modelo atual. A etiqueta vintage na língua acrescenta dá um toque clássico.

A variedade de tons remete às quadras de tênis. As opções ficam entre o branco e marinho, branco e verde e branco com bordô. Há também o preto clássico e a cor principal do modelo, uma mistura de off-white, bordô e marinho. O preço sugerido é R$ 1.189.

A Lacoste tem apostado em algumas linhas para seguir crescendo em bom ritmo. No ano passado, a marca de origem francês registrou um aumento de receita de 26% em relação a 2021, com um faturamento pouco superior a € 2,5 bilhões, segundo entrevistas recentes do CEO Thierry Guibert.

Um desses segmentos que estão performando bem são os calçados. Com lançamentos como L003 Neo, no começo do ano, e o Lineshot agora, a marca francesa quer ir ainda mais longe.