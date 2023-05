A italiana Ferretti acaba de fabricar no Brasil um iate de R$ 25 milhões

Os números ajudam a explicar a exclusividade da embarcação. São 72 pés, o equivalente a 22 metros de comprimento, e 200 metros quadrados de área. O preço é 25 milhões de reais. Assim é a Ferretti Yachts 720, o primeiro modelo dessa dimensão fabricado no Brasil pela Okea com a marca italiana.

O Okean é o único estaleiro no mundo licenciado para produção de iates da renomada marca italiana Ferretti Yachts, com 54 anos de história. A fabricação é feita no norte de Santa Catarina. Foi a primeira unidade da Ferretti Yachts a sair de lá.

Os estaleiros locais produzem embarcações de outras marcas estrangeiras. O grupo Okean iniciou a produção das embarcações da Ferretti Yachts há cerca de um ano. Atualmente, estão sendo construídos e finalizados simultaneamente embarcações entre 50 e 85 pés, com valores que variam de 10 milhões a 35 milhões de reais.

O estaleiro conta com o envolvimento de mais de 360 colaboradores diretos em uma área de 11.000 metros quadrados. “Temos clareza do produto que entregamos e da parcela da população que hoje, no Brasil, pode usufruir dele e das experiências no oceano”, diz o CEO do grupo Okean Roberto Paião.

Segundo o executivo, trata-se de uma atuação de impacto social, além de econômica e comercial. “Diariamente temos a possibilidade de investir em educação para transformar os nossos colaboradores, nossos fornecedores e, no final, a sociedade”, afirma.

Como é um barco de 25 milhões de reais

A Ferretti Yachts 720 é uma embarcação de 22 metros de comprimento que privilegia espaços privativos de convivência e relaxamento a bordo. Segundo a empresa, promove uma experiência autêntica de navegação com a sensação de estar em casa.

Chama atenção pelo generoso flybridge (deck acima do convés principal) com 31 metros quadrados, protegido por hardtop com acabamento em lâminas de fibra de carbono fixas, com regulagem de abertura com acionamento elétrico. Esse ambiente é equipado com segundo posto de comando, living com mesa e sofá, espaços para armazenamento, móvel bar com pia, geladeira e churrasqueira e um amplo solário.

A praça de popa possui plataforma de popa submergível para banhos de mar com acionamento hidráulico e um lounge elétrico. Conta ainda com mesa e sofá com capacidade para oito pessoas. Já na proa (frontal), com acesso por passadiços laterais protegidos por altos guarda-mancebos de inox, fica um confortável lounge com mesa para refeições e sofás com encosto rebatível, que pode se transformar em amplo solário para banhos de sol.

A parte interna do iate tem pé direito de 2 metros de altura e 77 metros quadrados de área, fechada por porta de vidro para maior conforto térmico em dias de calor intenso ou chuva. O living é integrado com área de estar, jantar e cozinha. A estação de comando principal é equipada com sistema de navegação de alta tecnologia e direção elétrico-hidráulica. No pavimento inferior estão quatro cabines capazes de acomodar oito pessoas para pernoite.

Outro ponto de destaque é o designer de interiores contemporâneo e atemporal com móveis suspensos feitos em madeira e fibras naturais para criar ambientes acolhedores. A decoração ainda é capaz de refletir a personalidade do proprietário a partir da customização que pode ter diferentes tipos de tecido e revestimentos. Uma coisa não vai mudar: as generosas dimensões.