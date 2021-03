A icônica bota Tabi da Maison Margiela retorna em collab esportiva com a Reebok

Um ícone dos calçados faz mais uma colaboração, dessa vez com uma marca esportiva. A clássica bota Tabi, da Maison Margiela, que fez história no fim da década de 1980, acaba de lançar uma versão em tênis em parceria com a Reebok, o Classic Leather Tabi.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Apresentado em 1988 no primeiro desfile da marca, a bota foi inspirada nas meias tradicionais japonesas Tabi, após uma viagem de Martin Margiela ao Japão. A ponteira das meias foi dividida para facilitar o uso das sandálias tradicionais no país. Além disso, as cores das meias refletiam o status hierárquico da sociedade japonesa: azul para os plebeus, dourado e roxo para os nobres, e qualquer cor (exceto o azul) para os samurais.

Desde então, a grife vem lançando diversos modelos da Tabi e colaborações com marcas. Na última semana, foi anunciado o tênis Classic Leather Tabi, um sapato híbrido que combina os estilos de Margiela e da Reebok. O couro clássico da Reebok, feito para ser um tênis de corrida, abriu a ponteira do sapato para acomodar a assinatura da bota Tabi.

Os tênis pretos são pintados à mão em branco, o que provavelmente fará com que a tintura se desgaste com o tempo. Aos que pensam se o sapato com abertura é confortável, o site da Reebok diz que o “tênis de corrida proporciona conforto e versatilidade”.

No Brasil o Classic Leather Tabi está à venda por 999,99 reais, e é uma versão mais em conta da collab. No ano passado as marcas se juntaram e lançaram um tênis com plataforma com o dedo do pé dividido, o Tabi Instapump Fury, que fez sua estreia na semana de moda de Paris em janeiro, e foi vendido por 12 mil reais.

Tênis Maison Margiela x Reebok Tabi Instapump Fury. Tênis Maison Margiela x Reebok Tabi Instapump Fury.

Segundo a Maison, a bota faz parte do patrimônio da marca, “que capta na perfeição o seu espírito vanguardista e insubordinado”. No Instagram há uma conta dedicada ao modelo da marca, com postagens dos mais diversos modelos lançados pela Maison nas últimas décadas.