A estratégia de vinícola argentina para levar um dos melhores vinhos do mundo a todo o Brasil

O Ultra Malbec 2021, da vinícola Kaiken, foi eleito no ano passado um dos 30 melhores vinhos do mundo pela Wine Spectator – um reconhecimento que coloca a vinícola no radar dos grandes apreciadores de vinhos. Esse prêmio, somado ao crescimento do mercado de vinhos no Brasil, reforça o potencial que a vinícola enxerga no país. Em 2023, o Brasil alcançou o consumo de 2,7 litros de vinho por pessoa por ano, um crescimento significativo em relação aos anos anteriores, o que torna o mercado brasileiro ainda mais estratégico para marcas de vinhos premium.

Fundada em 2001 na região de Mendoza, a Kaiken, embora já esteja presente no Brasil, deseja ampliar ainda mais sua distribuição no país, com o objetivo de alcançar um público mais amplo e consolidar sua presença. Para isso, vinícola está adotando uma estratégia diferenciada: ao invés de trabalhar com um único importador, a marca optou por estabelecer parcerias com importadores regionais para garantir que seus vinhos cheguem a diferentes cantos do Brasil.

A vinícola já tem parcerias com importadores em estados-chave como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, incluindo empresas como Vila Porto Vinhos, Asa Gourmet e Domazzi, além de redes de supermercados. Com essa rede de importadores, Kaiken busca garantir uma distribuição mais eficiente e personalizada para o mercado brasileiro. Julieta Piccolella, gerente de exportação da vinícola, destaca: "O consumidor brasileiro está cada vez mais aberto a vinhos premium, e acreditamos que nossos rótulos, que combinam tradição, qualidade e diversidade, precisam ser mais conhecidos."

Eventos e experiências

Além da distribuição, a vinícola está investindo em ações de marketing, como eventos de degustação e workshops, para aproximar os brasileiros da rica tradição vitivinícola da Argentina. Essas iniciativas visam criar uma experiência sensorial única para os consumidores.

"Com essa expansão, não queremos apenas aumentar nossa presença no Brasil, mas também fortalecer os laços culturais entre os dois países, que compartilham uma rica história gastronômica", afirma Piccolella.

A Kaiken também planeja participar de feiras e eventos especializados no setor, o que ajudará a consolidar ainda mais sua imagem no Brasil. Para a vinícola, o Brasil é um mercado com enorme potencial, e a estratégia de diversificação de importadores é fundamental para garantir que seus vinhos cheguem ao maior número de consumidores possível.

Com uma previsão de triplicar as vendas nos próximos três anos, a Kaiken está comprometida em tornar o Brasil um dos seus três maiores mercados. A vinícola, que já possui um faturamento anual de aproximadamente 10 milhões de dólares, espera que a expansão acelerada no país ajude a consolidar ainda mais sua posição como uma das principais marcas de vinhos premium no cenário global.