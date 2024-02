A cesta da Under Armour: marca investe em tênis para basquete

A Under Armour, marca esportiva que explodiu nos anos recentes, construiu sua imagem em torno de modelos de tênis para corrida. Mas é o esporte da bola laranja, o segundo mais importante na label depois do treino, tem ganhado cada vez mais notoriedade dentro do portfólio de produtos.

A marca americana tem embaixador o jogador Stephen Curry, considerado o melhor arremessador da história do basquete, e vem conquistando cada vez mais os pés dos jogadores dentro e fora das quadras, terreno tradicionalmente dominado pela Nike.

Com previsão de lançamento em março, o modelo Swish é a aposta para, segundo a marca, conquistar quem busca por uma combinação estilo, tecnologia e conforto. Foi desenvolvido e produzido em território nacional e é a grande aposta para 2024.

O tênis de Stephen Curry em novas cores

“O Swish é a prova de que conseguimos desenvolver aqui no Brasil modelos que trazem o que há de mais moderno em tecnologia para a prática esportiva, mas com um design envolvente que pode ser usado também no dia a dia”, diz Guilherme Tamashiro, general manager da Under Armour Brasil.

Outra novidade da marca são as novas cores do 3Z7, o primeiro tênis da Curry Brand fabricado 100% em solo brasileiro. Os fãs do atleta poderão encontrar agra encontrar o modelo nas cores azul, branco com a sola colorida, roxo e preto.

Para o lançamento, a marca lançou uma ação de marketing com a artista Karol Stefanini, ex-atleta de basquete e fã de Curry, para a customização de pares. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Karol foi notada pela marca após viajar para São Francisco para acompanhar um jogo do astro das quadras. Para a ocasião, a artista customizou um par para dar de presente para Curry. O presente não foi entregue, mas gerou a aproximação da marca.

Under Armour é fabricada no Brasil pela Vulcabras

“Acreditamos muito em criar uma comunidade genuína, com pessoas que admirem a marca e seus assets. A ida da Karol gerou uma comoção em nossas redes e vimos uma oportunidade de aproximação verdadeira”, completa Tamashiro.

A Under Armour foi lançada em 1996 e tem sede em Baltimore, nos Estados Unidos. Em pouco tempo a marca virou referência em vestuário, calçados e acessórios voltados para o esporte, competindo com marcas mais tradicionais como Nike e Asics.

No Brasil, os tênis da marca são produzidos pela Vulcabras, empresa 100% brasileira que após 70 anos de história marca sua presença no mercado como uma sportech global. A empresa com sede em Jundiaí, no interior de São Paulo, é a maior gestora de marcas de artigos esportivos do país, com as marcas Mizuno, Olympikus e Under Armour no portfólio.