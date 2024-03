A Casa Reserva reúne todas as marcas do pica-pau em uma só loja

Rony Meisler e seu sócio da vida Fernando Sigal estão levando a sério sua determinação em fazer da Reserva uma marca de estilo de vida completa para o consumidor, que vai muito além da moda masculina. Um símbolo dessa missão foi inaugurado nesta semana, para um grupo de jornalistas e amigos da casa: a Casa Reserva.

Casa Reserva é como está sendo chamada a loja que fica no andar térreo do shopping Morumbi, em São Paulo. Em um espaço de 250 metros quadrados, reúne coleções das quatro marcas que levam o logotipo do pica-pau. São elas a Reserva propriamente dita, a feminina Reversa, a infantil Reserva Mini e a marca de calçados Reserva Go.

As araras e estantes do ponto de venda apresentam muitos outros produtos. São itens de outras marcas para pets, carrinho de bebê, bicicleta elétrica, relógios, meias, livros de arte e viagens, entre outros. Também há produtos da Reserva feitos pelo time de licenciamento, como óculos e capacetes.

Uma loja para o cliente se sentir em casa

A primeira unidade no modelo store-in-store com todas as marcas pica-pau terá ainda uma agenda de eventos e ativações, serviço de personal shopper, customização de peças. O lounge terá ambientes interativos com videogame com jogos atuais e antigos e um caixa-bar com cafés e drinques.

“Queremos que em cada espaço da loja o cliente tenha uma experiência, como se estivesse em sua própria casa", diz Rony Meisler, CEO do Grupo AR&Co e cofundador da Reserva.

Esse é um modelo único de loja. Meisler vê espaço para uma ou no máximo duas nesse formato em cada grande capital, mas vai depender de pontos com bom tamanho e circulação. Segundo ele, o investimento é alto. A loja precisa se pagar, mas o retorno é principalmente em branding.

Crescimento de cinco vezes nos últimos três anos

Uma coisa, porém, não vai mudar nessa loja e em todas as demais: a atenção dada ao consumidor. Um dos mantras da empresa diz que é melhor resolver o problema de um só cliente a fazer uma venda de 50.000 reais. Isso porque um comprador satisfeito é um comprador para a vida toda.

No almoço que aconteceu logo depois da abertura da loja, executivos da Ar&Co contavam um caso de um menino que ia fazer uma festa e estava lá com a família comprando roupas para a ocasião. O gerente ouviu que ele era fã do Flamengo. Como tinha bons contatos com o clube, esse funcionário conseguiu que os jogadores do clube assinassem uma camisa e gravassem um vídeo de felicitações ao garoto.

A atenção ao cliente, junto com a diversidade cada vez maior do portfólio, ajuda a explicar os excelentes resultados da Reserva desde a aquisição pela Arezzo, no fim de 2020. De lá para cá, o faturamento cresceu quase cinco vezes, mais do que qualquer outra marca ou segmento do grupo. Em 2023, atingiu 1,5 bilhão de reais. Que ninguém duvide da força do pica-pau.