A Casa do Porco recebe chefs espanhóis para Porco Mundi; saiba valor do jantar

Eleito duas vezes o Melhor Restaurante do Brasil pelo ranking EXAME, A Casa do Porco terá mais uma edição comemorativa do Porco Mundi, evento que reúne chefs de outros países para celebrar a gastronomia.

Oito anos após a primeira edição do Porco Mundi, Janaína Torres e Jefferson Rueda transformam o restaurante em uma embaixada gastronômica da Espanha no Centro de São Paulo.

A primeira edição, Porco Mundi Espanha, teve como convidado o chef Pere Planaguma. A segunda, recebeu o Equador, com o chef Maurício Acuña, enquanto a terceira foi Porco Mundi Argentina, com Ariel Argomaniz, Julieta Caruso, Juan Gaffuri, Leo Lanussol e Mariano Ramon. A quarta edição reuniu mais de 30 cozinheiros brasileiros na Casa do Porco para o primeiro Porco Mundi Brasil, que ganhou repeteco. Depois, o país homenageado foi o Peru, seguido pela Colômbia, enquanto a última edição, realizada em 2022, a América Latina foi celebrada com 19 chefs convidados representando sete países latinoamericanos.

"É um evento que vai contar um pouco sobre o meu passado ancestral. Fui criada pela minha avó, que nasceu em Granada, então volto às minhas raízes espanholas em um Porco Mundi que vai fazer parte da minha história", diz Janaína.

Se em 2016 o evento de valorização da carne de porco criado pela dupla começou com apenas um chef convidado, desta vez são cinco os representantes do país homenageado, em uma grande festa em celebração ao encontro das cozinhas brasileira e espanhola.

O evento acontece no dia 24 de janeiro, em São Paulo, com ingressos limitados para o público por R$ 1.000 (+ serviço) por pessoa, com bebidas. As reservas podem ser feitas através do site acasadoporco.com.br

A Casa do Porco.

Nesta edição, Janaína e Jefferson recebem os chefs Diego Guerrero (DSTAgE), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Paco Méndez (Come) e Vicky Sevilla (Arrels). Cada chef assina uma receita, mostrando a versatilidade da carne de porco na culinária espanhola.

Composto por quatro entradas, um prato principal e duas sobremesas, o menu inclui pratos como sopa de alho com caldo de jámon, papada de porco e ovo, flan de aipo com queijo Galmesán e caldo de porco e milho com chocolate, doce de leite e torresmo.

Segundo Jefferson Rueda, a ideia do Porco Mundi é investigar a importância cultural, econômica e social da carne de porco para os diversos povos do mundo e como eles trabalham esta proteína para se alimentar. “Além, é claro, de fazer um intercâmbio de conhecimento com nossos colegas de profissão, confraternizar e proporcionar uma experiência única para nossos clientes”, explica.

O encontro acontece para celebrar a gastronomia brasileira, o aniversário de São Paulo (comemorado em 25 de janeiro) e o Centro da cidade, onde ficam A Casa do Porco e o Farol Santander São Paulo, espaço que recebe convidados para um coquetel de abertura do Porco Mundi no dia 23.