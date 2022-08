A 100 dias para a Copa do Mundo 2022, Qatar Airways lança ‘The Journey Tour’

A 100 dias do início da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, a Qatar Airways criou diversas experiências na Europa que antecedem o evento esportivo. O 'The Journey Tour' terá um ônibus interativo que passará pela Europa oferecendo a vários vencedores sortudos a chance de participar do maior torneio esportivo do mundo.

Começando em Londres, amanhã (13), o 'The Journey Tour', terá várias experiências interativas para os fãs, incluindo a oportunidade de testar suas habilidades contra Neymar Jr., aprender mais sobre a história do Catar e a Copa do Mundo FIFA.

Haverá ainda um sorteio de ingressos para os jogos. Os fãs que compartilharem suas experiências nas mídias sociais usando a hashtag #FlytoQatar2022, poderão ganhar ingressos para jogos e pacotes de viagem com tudo incluso da Qatar Airways para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, que incluem voos de volta, acomodação e ingressos de jogo.

“Na Qatar Airways, estamos orgulhosos de apoiar este torneio incrível como Companhia Aérea Parceira Oficial da FIFA. Com apenas 100 dias faltando, temos o prazer de ajudar a aumentar a emoção e a paixão por este evento através do ‘The Journey Tour’, e estamos ansiosos para receber os fãs no Catar para o início do torneio em novembro", disse o ceo do Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker.

'The Journey Tour' começa na Europa a partir de 13 de agosto, com paradas programadas em Londres, Manchester, Bruxelas, Amsterdã, Berlim, Munique, Frankfurt, Düsseldorf, Copenhague, Zurique, Paris, Madri e Barcelona.

