90 anos da Air France: Concorde voou no Brasil e mais 4 fatos históricos da companhia

A Air France comemora 90 anos de existência em 2023 e a companhia francesa escolheu o Rio de Janeiro, um dos destinos mais célebres da empresa, para fazer uma festa no Brasil. Com uma vista panorâmica da Baía de Guanabara e do majestoso Cristo Redentor, a companhia aérea recebeu seus convidados, no começo de outubro, em um dos locais mais icônicos da cidade.

A comemoração foi marcada por uma projeção especial de luzes vermelhas, azuis e brancas no Cristo Redentor, simbolizando a identidade da Air France e a bandeira francesa, criando um espetáculo de cores em contraste com o céu estrelado. "O Brasil é um mercado-chave para a Air France. Operamos uma extensa rede, com o melhor de nossa oferta e nossas cabines de viagem mais recentes", diz Anne Rigail, CEO da Air France.

Além do show de luzes, um desfile exclusivo apresentou 13 dos uniformes mais icônicos da história da companhia, desde o primeiro traje masculino de 1933 até as criações assinadas por renomados estilistas como Dior, Balenciaga, Jean Patou e Christian Lacroix.

O tapete vermelho desenrolado no monumento recebeu os traços da história da moda e da aviação, em uma celebração que enalteceu a trajetória da Air France e seus laços duradouros com o Rio de Janeiro e o Brasil. A cidade maravilhosa tem muita relação com a Air France, sendo uma das poucas cidades que recebeu o lendário Concorde. Veja esse e outros fatos históricos da companhia aérea.

Concorde no Rio

Pilotado por Pierre Chanoine, o Concorde, o novo carro-chefe da aeronáutica europeia na época, descolou de Paris no dia 21 de janeiro de 1976 às 12h40, aterrissando em Dakar, no Senegal, às 15h27. Saiu novamente às 16h45, chegando ao Rio de Janeiro às 20h06, horário de Paris. A aeronave da Air France voou para o aeroporto do Galeão entre 1976 e 1982. O supersônico foi aposentado em 2003.

Personagem de filmes

A Air France participou de mais de uma dezena de longas-metragens que podem ser divididas em duas categorias: aquelas com uma “sequência de aviação”, muitas vezes envolvendo um avião decolando ou pousando, e “filmes de aviação” nos quais a Air France esteve mais estreitamente envolvida, como em Courrier Sud, de 1936. Em 1941, o famoso filme Casablanca foi um dos poucos longas-metragens a utilizar explicitamente a imagem da companhia aérea durante a Segunda Guerra Mundial.

Voo Paris-NY já durou 20 horas

A classe turística foi criada pela Air France em 1950. Na época, a primeira classe tinha assentos reclináveis ​​e até camas reais em pequenas suítes pessoais a bordo do Super Constellation. Nos anos 50, um voo Paris-Nova York durava mais de 20 horas. Atualmente, a rota é feita em cerca de 8 horas.

A380: Gigante dos ares

No dia 30 de outubro de 2009, o A380, um verdadeiro gigante do ar, juntou-se à frota da Air France. A companhia tornou-se a primeira da Europa a oferecer voos a bordo do superavião e a primeira do mundo a ter voos transatlânticos no A380, entre a Europa e os Estados Unidos. O primeiro A380 decolou para Nova York em 23 de Novembro de 2009.

Cardápio assinado por chefs

Só depois da Segunda Guerra Mundial e do aumento das distâncias e dos tempos de voo é que as refeições se tornaram uma prioridade da companhias aéreas. A Air France instalou cozinhas próprias no aeroporto de Orly, em Paris, e recrutou grandes chefs e comissários de bordo com formação em hotelaria. As receitas foram desenvolvidas para que a qualidade dos produtos não fosse alterada em voo pressurizado.

Em 1949, eram servidas refeições quentes, trazidas em contêineres e reaquecidas dentro do avião pela tripulação em pequenas cozinhas. Nos voos de longa distância em primeira classe, cada refeição era servida em pratos de porcelana de Limoges, talheres de prata e copos de cristal. Em 19 de setembro de 1953, na rota Paris-Nova York os passageiros foram servidos de foie gras trufado e até truta com estragão.