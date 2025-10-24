Casual

9 azeites brasileiros são considerados melhores do mundo; veja o preço

Reconhecimento coloca o Brasil ao lado de gigantes produtores europeus e reforça a qualidade crescente do azeite nacional

Azeites brasileiros entram para ranking mundial (Royalty-free/Getty Images)

Azeites brasileiros entram para ranking mundial (Royalty-free/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16h54.

Tudo sobreAzeites
O azeite começou a ser cultivado no Brasil há somente 17 anos, mas a produção já vem ganhado destaque — sobretudo internacional. O renomado guia Flos Olei, por exemplo, uma publicação italiana considerada como referência entre especialistas do setor, incluiu nove marcas brasileiras na edição de 2026.

O reconhecimento coloca o país ao lado de gigantes produtores europeus e reforça a qualidade crescente do azeite brasileiro. A edição de 2026 será oficialmente lançada em dezembro e traz 500 marcas de 57 países.

A seleção é feita por 40 degustadores, que avaliam os azeites com base em sabor, aroma e qualidade geral. Para figurar no guia, é necessário que o produto tenha uma nota superior a 80 pontos.

Do total de nove azeites brasileiros selecionados, sete vêm do Rio Grande do Sul e dois de Minas Gerais. Entre eles, o Fazenda do Azeite Sabiá, do Rio Grande do Sul, alcançou a pontuação mais alta entre os brasileiros, com 98 pontos, o que o destaca como uma das melhores opções do mercado global.

Azeites brasileiros premiados

  • 98 pontos – Fazenda do Azeite Sabiá (RS)
  • 97 pontos – Prosperato (RS)
  • 93 pontos – Lagar H (RS)
  • 93 pontos – Estância das Oliveiras (RS)
  • 90 pontos – Capela de Santana (RS)
  • 89 pontos – Azeite Bem Te Vi (RS)
  • 87 pontos – Al-Zait & Cia. (RS)
  • 86 pontos – Azeite Verolí (MG)
  • 81 pontos – Borriello (MG)

Os azeites brasileiros conquistaram as atenções pela qualidade superior e pelo foco na produção artesanal e sustentável. A seleção do Flos Olei também leva em consideração a utilização de oliveiras próprias, fator que valoriza ainda mais o trabalho dos produtores brasileiros.

Marcas tradicionais da Espanha e Itália mantiveram o topo do ranking global. Nove marcas atingiram a pontuação máxima, de 100 pontos:

  • Casas de HualdoCastela-La Mancha (Espanha)
  • Castelo de Canena – Andaluzia (Espanha)
  • Aceites Finca La Torre – Andaluzia (Espanha)
  • Comincioli – Lombardia (Itália)
  • Frantoio Bonamini – Vêneto, Itália
  • Frantoio Franci – Toscana, Itália
  • Azienda Agrária Viola – Úmbria, Itália
  • Américo Quattrociocchi – Lácio, Itália
  • Amigo – Istra, Croácia
