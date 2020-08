8 restaurantes com delivery para pedir no Dia dos Pais 2020

EXAME selecionou oito dicas de ótimos restaurantes de São Paulo com delivery para comemorar o Dia dos Pais 2020, no próximo domingo dia 9, no conforto e na segurança de casa. Confira:

Mesa III Rotisseria

A chef Ana Soares oferece no menu de Dia dos Pais antepastos como o patê de fígado (48 reais, 250g); entradas como a torta-trouxa de porco com poró, ovos batidos e parmesão (90 reais) ou o pastrami defumado na lenha (185 reais o quilo), acompanhado de pesto de alcaparras (45 reais, 250g). Como pratos principais, o ravióli de cordeiro e especiarias (59 reais) com creme limão (46,5 reais), o tortelle de champignons ao talegglio (52,50 reais) com creme ervas (49 reais) e o pappardelle (45 reais) acompanhado por coxa e sobre-coxa de pato na laranja (180 reais o quilo) e manteiga na sálvia (40 reais, 250g). Para sobremesa, a torta-cake de chocolate e avelãs (160 reais) e o Clafoutis chocô-pera (90 reais).

Delivery – pelos telefones (11) 3868-5500 e (11) 94746-2417 (segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 16h e domingo das 9h às 14h) ou pelo site www.loja.mesa3.com.br | Para delivery ou take away (Rua Doutor Paulo Vieira, 21).

Jun Sakamoto

Assim como no restaurante, o próprio chef faz as escolhas dos peixes para o delivery, que variam a cada dia de acordo com o frescor. Entre as versões que podem aparecer, estão atum, salmão, vieira, hokigai (surf-clam), linguado, carapau, robalo, olho-de-boi, pargo, dentre outros. Os combinados são os de sashimi (25 fatias, 200 reais) ou os de sushi (22 peças, 200 reais). O próprio chef Jun Sakamoto entrega os pedidos nas casas dos clientes, em louças de cerâmica japonesas que são depois recolhidas no dia seguinte.

Delivey – Pelos telefones (11) 3088-6019 e (11) 98115-1200, das 9h às 21h, pagos via depósito antecipado. Taxa de entrega de 20 reais. O restaurante fica na Rua Lisboa, 55.

Mensa em Casa

O delivery do restaurante Mensa, do chef Rafael Navarini, criou um cardápio especial para a data, para duas ou quatro pessoas. O menu inclui focaccia feita na casa pelo chef João Salinas, salada de folhas e salada de batatas; como principal, arroz biro-biro com costela assada acompanhada por farofa e cebolas assadas. Tudo isso acompanhado por cerveja ou vinho tinto – o cliente escolhe entre um ou outro. Para fechar a refeição, uma torta de chocolate com café. 250 reais (duas pessoas) e 470 reais (quatro pessoas).

Delivery – Encomendas até 7 de agosto, a serem retiradas ou entregues nos dia 8 ou 9. Pelos telefones (11) 96490-6601 e (11) 3031-7536.

Tartuferia San Paolo

Para o Dia dos Pais, o chef Rodrigo Einsfeld criou o prato Medaglione di Carne e Aligot al Tartufo, medalhão de mignon acompanhado de Aligot com Trufas e farofa de pão com ervas (98 reais). O menu família, para quatro pessoas, inclui duas entradas, quatro pratos principais, duas sobremesas para compartilhar e uma garrafa de vinho (720 reais). A sobremesa criada para a data pela confeiteira Carol Melo é a Sfera di Cioccolato al Tartufo, esfera de chocolate belga, pão de ló, creme de pistache, calda de frutas vermelhas e ganache al Tartufo (42 reais).

Delivery – de segunda a quinta das 11h30 às 22h; sexta e sábado das 11h30 às 23h; e aos domingos das 11h30 às 17h (unidade Alameda Lorena; Alameda Lorena, 1906). Telefone (11) 3831-8072 | WhatsApp: (11) 95465-8203. Consulte o site do restaurante para outras unidades, na Oscar Freire e no Shopping Morumbi.

Corrientes 348

Especializado em parrilla argentina, o Corrientes 348 criou um menu especial para o domingo dia 9: salada Juliana (59 reais), arroz parrillero (41 reais), papatasso provenzal (46 reais), bife ancho (152 reais) e panqueca de doce de leite (38 reais). O menu completo para compartilhar custa 336 reais.

Delivery – pelo telefone ou WhatsApp (11) 96642-4986 | Pelo app Rappi ou site do Corrientes 348. Disponível para take out no restaurante da Vila Olímpia (Rua Miguel Calfat, 348).

Bistrot de Paris

O chef Alain Poletto preparou um menu exclusivo para a data, como a paleta de cordeiro de 16 horas com gratin dauphinois (248 reais, duas pessoas), um cordeiro de raça Poll Dorset fornecido pela Fazenda Santa Ignacia. O cliente pode pedir a sugestão pronta para consumo imediato (248 reais) ou um kit (180 reais) composto por todos os itens do prato em sous-vide para serem aquecidos e finalizados na hora de servir, uma versão dedicada aos que gostam de colocar seu toque final.

Delivery – Pelo iFood ou pelo telefone (11) 3063-1675, das 11h às 16h e das 18h às 22h, ou take out no restaurante (Rua Augusta, 2542).

Aizomê

O menu especial do Dia dos Pais é composto por tamboril e siri mole karaage ao molho ponzu; kaisen ju: arroz temperado para sushi, algas, fatias de atum, vieira, ikura e uni; magret ao molho de kinkan, cogumelos e vegetais da estação; e opéra de matchá e azuki com frutas vermelhas (235 reais, uma pessoa). Para beber, sugestão e Yuzu Roku Gin & Tônica (Gin japonês Roku e tônica London Essence), em um kit que vem com zest de yuzu e sua aromática folha fresca para finalizar em casa (42 reais).

Delivery – Encomendas até 7 de agosto. Por telefone (11) 2222-1176) ou WhatsApp (11) 97247-3862. Ou para take out (Alameda Fernão Cardim, 39).

Loup

O menu de Dia dos Pais do restaurante do chef Daniel Sahagoff traz entradas como mousseline de mandioquinha com ovo molet e crocante de migas (29 reais) e mix de folhas com lulas crocantes e creme de ervilha (31 reais); pratos principais como lombo de javali com batatas, chalota, brócolis e molho bordelaise (85 reais) e o lagostim grelhado com risotto de limão siciliano ao molho agridoce (120 reais).

Delivery – Por telefone e WhatsApp no (11) 95852-0133, pelo iFood ou para take out (R. Dr.Mario Ferraz, 528).