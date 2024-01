9 novidades gastronômicas em São Paulo em 2024

Conhecida pela diversidade gastronômica, a cidade de São Paulo ganhará novidades de chefs renomados neste ano que se inicia. Do bairro de Pinheiros à Alphaville, estão previstas inaugurações como o novo espaço do Arturito, de Paola Carosella, a Trattoria Evvai, do premiado chef Luiz Filipe Souza e uma nova unidade do Bar Brahma.

Trattorita Evvai

Luis Filipe Souza, do Evvai: uma estrela pelo Guia Michelin

O chef Luiz Filipe Souza junto ao grupo de sócios inauguram a tão aguardada Trattorita EVVAI. Ali, Souza repassa no novo restaurante toda sua história com preparos e ingredientes com raízes italianas para criar uma cozinha com pratos que abracem, permitam viajar por meio dos sabores e resgatem memórias afetivas

“Nossa proposta é trazer um clima familiar de compartilhamento, conforto e acolhimento” explica o chef. Como o nome mesmo já deixa claro, a nova empreitada apresenta uma trattoria italiana descontraída, mas que traz em suas bases o trabalho de alto nível que vem sendo feito desde 2017 na casa-mãe do grupo, o premiado restaurante Evvai, 22º lugar da cobiçada lista The World's 50 Best Restaurants América Latina 2022, além de uma estrela no Guia Michelin. O espaço estará dividido em dois ambientes bem definidos.

É de frente para a rua, recebendo os comensais que o bar Evv.ita convida a todos para um happy hour, uma pizza para jantar, ou até mesmo uma agradável área de espera. Na cozinha, destaque para o forno à lenha de 500 kg, feito com argila vulcânica, instalado ainda na época em que o imóvel próximo à rua dos Pinheiros abrigava o Evv.ita como restaurante - operação inaugurada durante a pandemia, que tinha como destaque as pizzas de massa leve de fermentação natural, com sabores nada tradicionais. Sucesso de pedidos, elas voltam agora em três momentos: aos domingos, com exclusividade no salão principal de 60 lugares, no delivery - que também volta a funcionar nas principais plataformas de entrega - e diariamente no bar de pé direito duplo a partir das 18h.

“Diferente do Evvai, quando buscamos tirar o comensal da zona de conforto, com uma experiência gastronômica provocativa e única, na Tarttorita queremos entregar uma experiência despojada, sem frescura e mantendo a qualidade que prezamos no EVVAI, para deixar o comensal à vontade em seu momento de descontração com amigos e familiares”, explica Luiz Filipe Souza.

Shihoma Deli

Shihoma

Inspirado nos Alimentari e Salumerias da Itália, o Shihoma Deli adota a mesma proposta do restaurante, focando na qualidade dos produtos e na clareza dos sabores, mas de maneira mais casual, em um ambiente informal e descontraído.

Alimentari na Itália é uma loja que oferece uma variedade de produtos alimentícios de alta qualidade, e é este o modelo que o propõe com o novo espaço: massas frescas, pães artesanais, vinhos, antepastos, molhos, assados, porchetta, queijos e uma extensa seleção de embutidos, que poderão ser fatiados na hora. Além disso, o novo local também ampliará a variedade de opções que já existem no delivery da marca.

A equipe também continuará com a sua curadoria de produtos, envolvendo produtores de São Paulo e de outros estados do Brasil, ampliando a variedade com que já trabalham. Uma dispensa italiana com anchovas, colatura, azeitonas e azeites também estará disponível, proporcionando aos clientes a opção de adquirir produtos para preparar em casa, além de desfrutar de um ambiente agradável onde possam tomar café, almoçar, saborear algumas opções de pratos de comida, sanduíches frescos preparados com frios, pastas frescas, sfogliatelle, doces, entre outros.

Arturito

A clássica empanada argentina do restaurante Arturito.

Há 15 anos consolidado na rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, o Arturito, restaurante dos sócios Paola Carosella e Benny Goldenberg, muda de endereço a partir do mês de março de 2024, para a rua Chabad, integrado ao residencial Alameda Jardins, no quadrilátero formado com as ruas Oscar Freire, Melo Alves e Avenida Rebouças, no Jardins. O novo espaço terá aproximadamente 500 metros quadrados, com disponibilidade para acomodar 80 lugares (30 a mais que a unidade atual).

Serviço: Rua Chabad, 124, Jardim Paulista

ICI Brasserie

Não é de hoje que restaurantes de renome da capital escolhem Alphaville para abrir suas filiais. Afinal, o bairro situado entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba é conhecido não só pelos condomínios de alto padrão como também pelas grandes empresas instaladas ali, concentrando um público ávido por novidades gastronômicas. E mais uma delas já está a caminho: a ICI Brasserie.

Inspirada nas brasseries francesas, como são chamadas as pequenas cervejarias que servem refeições rápidas, a casa tem cardápio assinado pelo chef Benny Novak e contempla desde hamburgueres até clássicos como steak tartare, boeuf bourguignon e tarte tatin.

Com inauguração marcada para o dia 23 de janeiro, a quarta unidade da ICI Brasserie vai ocupar um espaço de 350 metros quadrados no Iguatemi Alphaville. “Essa unidade compõe a estratégia de crescimento da ICI para a Grande São Paulo, e o shopping alcança o nosso público-alvo tanto na semana como aos fins de semana”, diz Sylvana Gouveia Auger, diretora de expansão da Cia Tradicional do Comércio, grupo que administra os restaurantes da marca em pontos nos Jardins e nos shoppings JK Iguatemi e Villa Lobos.

Serviço: Al. Rio Negro, 111 - Alphaville Industrial, Barueri

Bottega Bernacca

Chef de cozinha e empresário, o catalão Gerard Barberan se prepara para, ao lado do sócio Davide Bernacca, expandir as operações do grupo Bottega Bernacca, em São Paulo. Criada em 2013, a marca, que já é referência em comida italiana, contará, em 2024, com mais três operações. Mais do que dobrando sua capacidade de produção e atendimento.

Aos restaurantes localizados na Rua Padre João Manuel (Jardins), Shopping Iguatemi (Jardim Paulistano) e na Rua Amauri (Itaim Bibi), onde também está o Gran Bar Bernacca, se somarão mais dois Bottegas Bernacca – um na Rua Dr. Melo Alves, inaugurado na segunda quinzena de dezembro de 2023, e outro dentro do Parque Ibirapuera, ainda sem previsão de abertura. A estimativa de investimento é de R$ 12 milhões, valor que permitirá passar de 18 mil clientes ao mês, em média, para 30 mil nos restaurantes.

Serviço: Rua Dr. Melo Alves, 769. Horário de funcionamento: das 19h às 23h30

Azur

O Azur será um restaurante voltado para frutos do mar e peixes frescos que funcionará durante o almoço no antigo espaço da Comedoria Gonzalez, no Mercado de Pinheiros. Ana Paula Sater possui outros dois negócios no mercado: a padaria-bistrô Feliciana que além de bons pães, serve almoço, vinhos e comidinhas durante todo o dia e o recém aberto Manduque, dedicado em produzir boas massas. A previsão de abertura é até o fim de fevereiro.

Serviço: R. Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo

Su

Su: nova unidade em São Paulo.

O Attivo Group abre as portas do restaurante japonês Su, no piso Veiga Filho dentro do Shopping Pátio Higienópolis. São dois ambientes modernos divididos em salão e sushi bar com ocupação de 72 lugares. O sushi bar foi pensado para os clientes interagirem no balcão com a equipe, observando o preparo dos itens. No menu, a estrela são os Hand Roll, temaki aberto feito para ser consumido com as mãos, como o de Vieiras. Além dos Toro Tartar e os já conhecidos Sushis e Sashimis.

Serviço: Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo

Bar Brahma

Com 75 anos de tradição, o Bar Brahma, já reconhecido pela sua localização no coração de São Paulo na esquina da Av. Ipiranga com a São João, ganha uma nova unidade em 2024. O bar terá uma filial, prevista para inaugurar em abril no Shopping da Granja Viana. O estabelecimento se compromete a levar para a localização a mesma bagagem do espírito boêmio, que marca as mais diversas gerações na capital paulista.

Serviço: SP-270, 23500 - Lageadinho, Cotia

Tapí

Com o sucesso das tapiocas fininhas e crocantes com recheios clássicos e autorais, a Tapí chega a São Paulo a partir de janeiro de 2024, no bairro do Itaim Bibi. No menu estão mais de 20 opções de tapiocas que atendem a todos os tipos de público, com receitas desde as mais básicas até as mais elaboradas. A casa também oferece açaí premium paraense, sucos naturais, carta de cafés brasileiríssima, além de produtos feitos com mandioca. “Nosso propósito é alimentar a alma das pessoas com raízes brasileiras. Os produtos da Tapí são desenvolvidos com ingredientes de alta qualidade e todas as tapiocas da casa são de produção 100% artesanal. O diferencial é o processo de produção e a goma da tapioca, que é fresca e não contém conservantes”, explica Marianna.

Hoje a marca conta com 6 lojas no Rio de Janeiro e em São Paulo serão 2 unidades ainda no primeiro semestre de 2024.

No cardápio, alguns dos destaques são a tapioca Tapí Al Mare (R$28) que leva salmão defumado, cream cheese e cebola roxa marinada na goma rosa, hidratada com suco de beterraba, a Parrí (R$25) é composta por queijo brie, amêndoas torradas e mel e a tapioca Deusa (R$ 28), que conta com camarão, requeijão cremoso e alho poró. Há ainda opções de tapiocas doces, como a Mineirinha (R$18), servida com goiabada e queijo minas padrão, a Leche (R$ 16), com doce de leite, limão e flor de sal e a Cartola (R$18), composta por queijo minas padrão, banana, açúcar e canela. É possível também personalizar a sua tapioca.

Serviço: Rua Dr. Paes de Barros, 181 – Itaim Bibi – SP Horário – 8h às 22h