8 endereços em São Paulo para provar o menu executivo completo por menos de R$ 100

Criado nos anos 2000, o menu executivo não tinha boa reputação. A má fama era causada pela falta de opções de pratos e pelos próprios restaurantes que ofereciam pedidas com ingredientes disponíveis em excesso, ou seja, o que estava “encalhado” no estoque.

Nos últimos tempos, para reconquistar a clientela principalmente no horário do almoço, bons restaurantes com chefs qualificados passaram a elaborar menus executivos com novas roupagens.

Com preços fixos e convidativos, casas da capital paulista fizeram com que o menu executivo se tornasse protagonista dos cardápios durante a semana, com direito a separação em etapas: entrada, prato principal e sobremesa, e harmonizações.

Para sair da mesmice durante a pausa no meio do dia e conhecer novas culinárias, confira sugestões de menus executivos por até 100 reais em oito endereços na capital paulista.

Macaxeira

O Macaxeira Restaurante surgiu em 2015 com a ideia de espalhar a cultura nordestina pelo Brasil. Para quem quiser experimentar pratos da culinária nordestina, o menu executivo (de 44 reais a 54,90 reais) conta com prato principal, mini entrada e sobremesa. Para começar, as opções incluem dadinho de tapioca, torresminhos, pipoca lampião, macaxeira chips, chips de batata doce e saladinha de folhas verdes com tomate e cebola roxa.

Passando para os principais, os clientes podem optar pela Carne de Sol no Molho (R$ 44), a Peixadinha (R$ 44), a Carne Seca Desfiada (R$ 54,90), o Cupim no Molho (R$ 49,90) e o Picadinho Suíno (R$ 44,90). Todos os pratos são servidos com dois acompanhamentos a escolha do cliente, que pode escolher entre baião de dois, arroz branco, purê do dia, feijão de corda, farofa do dia, macaxeira cozida ou favada. Já para sobremesa, o sorvete do dia, o doce da roça do dia ou o café expresso finalizam a refeição.

Disponível de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h, exceto feriados.

Serviço: Rua Emília Marengo, 185 – Jardim Anália Franco. Horário: Segunda a quarta-feira, das 12h às 23h. Quinta a sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h30

Pirajá

No Rio de Janeiro, os botecos estão espalhados por diversos cantos da cidade. Em São Paulo está um exemplo de um típico bar carioca, o Pirajá. No menu executivo, ou como o Pirajá prefere, Seu Ezécutivo Preferido (de R$ 51 a R$ 65), as opções de entrada são saladinha ou caldinho de feijão preto. Seguindo para os pratos principais, a seleção inclui diferentes tipos de proteínas e acompanhamentos.

Para quem não renuncia à carne, a indicação é o Virado à Piraja (R$ 59), com arroz branco, tutu de feijão preto, farofa de cebola, couve refogada, bisteca grelhada e ovo frito. Para quem prefere pescados, o Peixe do Dia (R$ 65) acompanha arroz, fritas (chips ou palito), farofinha e vinagrete de banana. Os vegetarianos também não ficam de fora, o Omelete (R$ 51), servido com arroz, feijão preto, fritas (chips ou palito) e farofinha, mata a fome e aquece o coração.

De sobremesa, o menu inclui Salada de fruta ou Bolinhos de Estudante, bolinho de tapioca com coco servido com doce de leite cremoso. Além disso, é possível complementar a refeição com uma duplinha dos famosos bolinhos do Pirajá, nos sabores Canastra, croquete recheada de espinafre cremoso com queijo da Serra da Canastra, Carioca, feito com abóbora e carne seca, ou Coxinha, com massa de batata baroa e recheio de frango desfiado (por mais R$ 12).

Disponível durante o horário de almoço, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros. Telefone: (11) 3815-6881. WhatsApp: (11) 94364-3170. Horário: Segunda-feira, das 12h às 23h. Terça e quarta-feira, das 12h à 0h. Quinta-feira, das 12h à 1h. Sexta-feira e Sábado, das 12h às 2h. Domingo, das 12h às 19h

1 /10 (La Lancha, na Guatemala.)

2 /10 (La Lancha, na Guatemala.)

3 /10 "Benedict Kim - Photographer", "", "Martin Krediet", "The Family Coppola Hideaways", Belize (Coral Caye, em Belize)

4 /10 (Coral Caye, em Belize)

5 /10 FC Hideaways, C3, Cabana, Iphone Photography, TBurtle Inn, Architecture, Building, Countryside, Hotel, Nature, Outdoors, Plant, Resort (Turtle Inn, em Belize)

6 /10 Turtle Inn, em Belize. (Turtle Inn, em Belize)

7 /10 (Blancaneaux Lodge, Belize)

8 /10 Cabana interior at Blancaneaux Lodge (Blancaneaux Lodge, Belize)

9 /10 (Jardin Escondido, em Buenos Aires.)

10/10 (Jardin Escondido, em Buenos Aires.)

Astor

Carinhosamente apelidado de Almoço Boêmio (R$ 85), o almoço executivo oferece uma refeição completa, que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Entre as opções de entrada, há a Salada fresca ou a Empada do dia, que pode ser de ossobuco ou bobó de camarão.

Na lista dos pratos principais há opções para os adeptos da culinária vegetariana, como a Berinjela à Milanesa. Outra opção é o Frango Provençal, feito com coxa e sobrecoxa assadas, leva um molho de tomate rústico e acompanha purê de batata à Robuchon, inspirado na receita icônica do chef Joël Robuchon.

Para quem prefere um clássico, o Steak Haché, Steak tartare selado, com molho de mostarda, ovo frito e batata rústica. Outra opção é o Espaguete à Picadinho, finalizado com ovo pochê.

Para encerrar o almoço, o Mousse de Chocolate chega em porção generosa, para quem opta pela Fruta do Dia pode escolher entre a manga ou o abacaxi. Ainda é possível incrementar a experiência com uma dupla de petiscos (R$ 12) e adicionar um mini coquetel ou uma taça de vinho (R$ 24).

Disponível de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h.

Serviço: Rua Delfina, 163 – Vila Madalena. Telefone: (11) 94364-3170. Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 12h às 23h. Terça e quarta-feira, das 12h à 0h. Quinta-feira, das 12h à 1h. Sexta-feira e sábado, das 12h às 1h30. Domingo, das 12h às 20h. Feriados, das 12h às 22h

Uru Mar Y Parrilla

A casa de culinária uruguaia do Grupo Vila Anália oferece uma extensa seleção de petiscos, saladas, carnes nobres e peixes executados à perfeição e servidos com fartura. Para quem quer conhecer mais da gastronomia e cultura de nossos vizinhos latinos, o menu executivo (R$ 89) conta com uma entrada, uma proteína e mais dois acompanhamentos.

De entradinha, o cliente pode escolher entre a Empanada de Carne, a Empanada de Queijo ou a Salada Juliana, preparada com alface romana, palmito pupunha, tomate, cenoura, batata palha, parmesão e molho da casa.

A seção de proteínas é completa, com opções de carne bovina, como o Bife de Chorizo e o Cupim Casqueiro, suína, o Prime Rib Suíno Duroc, frango, a Sobrecoxa Desossada, e peixes, como o Salmão Parrileiro e o Filé de Peixe Grelhado. Para acompanhar os pratos, o visitante pode optar por duas guarnições entre arroz Uru, arroz branco, papas fritas, legumes grelhados, farofa da casa e feijão.

Disponível de segunda à sexta-feira, das 12h às 16h, exceto feriados.

Serviço: Rua Emília Marengo, 109 – Jd. Anália Franco. Telefone: (11) 2308-9499. Horário: Segunda a quarta-feira, das 12h às 23h. Quinta-feira a sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 21h

Temperani Cucina

O Temperani Cucina é uma casa dedicada à gastronomia italiana, com menu executivo (R$ 99,90), chamado de ‘Almoço do Chef”. Divido em três etapas, a refeição começa com três opção de entrada: a Insalata Temperani, composta por folhas verdes ao molho balsâmico, o Aranccini, meia porção de deliciosos bolinhos de risoto com molho de tomate e 'Nduja (embutido calabrese levemente picante) recheados de mozzarella de búfala, e a Cesta di Pani, meia cesta de pão artesanal feito no forno à lenha acompanhado de sardella e creme de ricota.

Como prato principal, os clientes podem optar pelo Risotto de Zucca, feito com arroz carnaroli com creme de abóbora, chips de couve toscana, queijo boursin de cabra, avelã e kale. Já para quem prefere as pastas, o Cacio e Pepe, delicioso spaghetti com manteiga, pimenta preta, pecorino e grana padano, e o Cavatelli, massa de sêmola de grano duro feita na casa, completam a segunda parte da refeição.

Por fim, para a sobremesa, o menu executivo oferece o tradicional Cannoli, com massa feita na casa, recheada de creme de ricota, pistache e raspas de limão e laranja, ou o clássico Tiramisú, feito com creme mascarpone e café espresso com bolacha champagne e cacau em pó.

Disponível de segunda à sexta-feira, das 12h às 16h, exceto feriados.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: (11) 2674-0843. Horário: Segunda e terça-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Quarta e quinta-feira, das 12h às 23h30. Sexta-feira e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h

Merci Brasserie

O charmoso restaurante francês do Complexo Vila Anália, o Merci Brasserie, também oferece um menu executivo (R$ 99,90) completo. Para começar, o cliente escolhe entre a Saladinha do dia e o Pastel de Bouef, recheado com músculo bovino. A seleção de principais conta com quatro opções: o Joelho de Porco, acompanhado de couscous de milho e molho mostarda, o Mignon com Batata, preparado ao molho charcuterie, o Penne Parisiense, feito com molho bechamel, presunto, ervilha e cogumelo paris, e, por fim, o Peixe do dia, com crosta e purê de pupunha.

Disponível de segunda à sexta-feira, das 12h às 16h, exceto feriados.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2674-0843. Horário: Segunda e terça, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h e das 19h às 22h

Fish-Wan

A casa de comida asiática do Complexo Vila Anália oferece um menu executivo (R$ 99) com diferentes opções. Na seção de entradas, há sete opções disponíveis. Os visitantes podem optar por experimentar o pelo Handroll Spicy Crab, com alga nori, shari, caranguejo e mayo apimentada; Ceviche e sorbet de melão cantaloupe, pescado do dia, leite de tigre infusionado com pimentões defumados e sorbet de melão cantaloupe; ou Tuna Tartare, atum picado na ponta da faca, mayo de tutano, semente de mostarda fermentada, crocante de pão de fermentação natural.

Entre os principais, seis pratos compõe o menu, com destaque para o Combo Sushi Executivo, composto por dois sashimis atum, dois sashimis salmão, um mini crudo de pescado branco, quatro uramaki ebiten, dois nigiri salmão, dois nigiri atum e um shissoten. Além disso, há opções de pratos não crus, como o Gyu Don, preparado com finas lâminas de carne bovina salteadas em caldo agridoce, gohan, onsen tamago e cebola caramelizada, e o Yakitori Don, sobrecoxa de frango desossada e grelhada no carvão, acompanhada de gohan e cebolinha marinada no missô. Por fim, de sobremesa há o gelato do dia.

Disponível de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, exceto feriados.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2674-0843. Horário: Segunda e terça, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h e das 19h às 22h

MII Rooftop

A gastronomia greco-italiana do MII Rooftop valoriza os clássicos da culinária dos países europeus com toques mediterrâneos. O menu executivo (R$ 99) oferece três opções de entrada: a Salada Di Uva e Capra, mix de folhas verdes, vinagrete de pistache e queijo boursin, a Spanakopita, um típico pastel grego assado no forno recheado de ricota e espinafre, e os Arais, pão pita tostado recheado com Kafta, companha Tzatzik (pasta de iogurte e pepino).

Os pratos principais prometem agradar diferentes gostos. Para os vegetarianos, o Risoto de Legumes. Há ainda o Peixe do Dia, feito na brasa com legumes salteados e molho al limone, o Filet Mignon na Brasa, com redução de carne e fetuccine no creme de manteiga, e o Picadinho, com filet mignon, arroz, fritas e ovo frito. Por último, a sobremesa Morango Gelado, com gelato de iogurte, crumble e tartar de morango com pimenta do reino.

Disponível de segunda à sexta-feira, das 12h às 16h, exceto feriados.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2674-0843. Horário: Segunda fechado. Terça, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Bar encerra às 23h30. Quarta e quinta, das 12h às 16h e das 19h às 23h30. Bar encerra à 00h. Sexta e sábado, das 12h à 00h. Bar encerra à 01h. Domingo, das 12h às 18h