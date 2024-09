7 sinais de alerta que você deve prestar atenção ao fazer check-in em um hotel

Ao planejar uma viagem, escolher um hotel confortável e bem administrado é essencial para garantir uma experiência agradável. Embora muitas vezes hotéis sejam considerados uma opção mais segura e confiável em comparação a outras formas de hospedagem, como o Airbnb, nem sempre eles estão à altura das expectativas.

Para ajudar os hóspedes a evitarem surpresas desagradáveis, funcionários da indústria hoteleira compartilharam alguns sinais de alerta que podem indicar problemas na qualidade dos serviços e das instalações. A seguir, apresentamos sete desses sinais que merecem atenção ao fazer o check-in. As informações são da Business Insider.

Estacionamento vazio pode indicar baixa popularidade do hotel

Um estacionamento vazio pode ser um indicativo de que o hotel não é uma escolha popular, especialmente se você estiver em uma área turística ou em uma época de grande movimentação. A ausência de carros pode sugerir problemas na qualidade dos serviços oferecidos ou uma reputação duvidosa. Portanto, antes mesmo de entrar, é bom observar o estacionamento e se certificar de que o local parece bem frequentado.

Falta de carrinhos de bagagem ou assistência ao hóspede revela má hospitalidade

A hospitalidade é um dos principais pilares de um bom hotel. Se ao chegar não houver carrinhos de bagagem disponíveis ou se não houver funcionários para ajudar, isso pode indicar que o atendimento ao hóspede não é uma prioridade no local. Um hotel que preza pelo bom serviço sempre garante que seus hóspedes sejam bem recebidos e que suas necessidades sejam atendidas prontamente.

Lâmpadas queimadas nas áreas comuns indicam falta de cuidado

A manutenção das áreas comuns de um hotel diz muito sobre o nível de atenção aos detalhes. Lâmpadas queimadas em corredores, recepções ou outras áreas compartilhadas podem ser um indicativo de que o hotel não está sendo devidamente cuidado. Este pequeno detalhe pode revelar problemas maiores na administração e na qualidade geral da manutenção do estabelecimento.

Falta de resposta a solicitações antes da chegada é um mau sinal

A experiência em um hotel começa antes mesmo de você chegar ao local. Se suas solicitações ou perguntas feitas previamente não forem respondidas de maneira oportuna, isso pode ser um mau sinal. Um hotel que não responde rapidamente a essas questões pode estar despreparado para lidar com as necessidades dos hóspedes, o que pode comprometer a sua estadia.

Poeira e sujeira nas áreas de entrada demonstram falta de limpeza

A limpeza é um dos aspectos mais importantes em um hotel. A presença de poeira e sujeira em áreas como entradas, corrimãos e mesas pode indicar que a equipe de limpeza não está realizando seu trabalho de forma adequada. Se essas áreas, que são vistas por todos os que entram no hotel, estão sujas, é provável que outras partes do hotel também estejam negligenciadas.

Falta de solicitação de identificação na chegada representa um risco à segurança

A segurança dos hóspedes deve ser uma prioridade para qualquer hotel. Não solicitar a identificação na recepção durante o check-in é um sinal de que o hotel pode não estar levando a segurança a sério. Este procedimento é fundamental para garantir que apenas pessoas autorizadas estejam nas dependências do hotel, protegendo todos os que ali se hospedam.

Aparência da cama pode indicar a qualidade da limpeza

A cama é um dos elementos mais importantes em qualquer quarto de hotel. Ao entrar no quarto, observe atentamente como a cama foi feita. Lençóis mal ajustados, travesseiros com aparência cansada e uma cama desarrumada podem indicar que a equipe de limpeza não deu a devida atenção ao quarto. Lençóis bem ajustados, que precisam de um esforço para serem desdobrados, são um bom sinal de que a cama foi feita corretamente e que o quarto foi limpo com cuidado.