7 países em 21 dias: conheça viagem dos super ricos que custa meio milhão

Se você tem dificuldade na hora de organizar suas finanças para viajar, as excursões da Four Seasons Private Jet definitivamente não são para você.

Para começar, jatos particulares, destinos excêntricos e paradas dignas de realezas são requisitos mínimos nos itinerários da rede de hotéis e resorts de luxo. Os abastados que toparem viajar com a Four Seasons, que acaba de divulgar as rotas de suas próximas excursões, terão que desembolsar, no mínimo, meio milhão de reais.

A partir de dezembro de 2022, a bandeira de luxo passará a oferecer novos itinerários. O principal deles, chamado Rumo ao desconhecido, percorrerá nada menos que 7 destinos em 21 dias (Nova Orleans, EUA – Península Papagayo, Costa Rica – Machu Picchu, Peru – Buenos Aires, Argentina – Antártica – Bogotá, Colômbia – Paradise Island, Bahamas).

Já uma outra excursão, chamada World of Adventures, percorrerá 3 continentes em 23 dias, passando por Seattle, EUA – Kyoto, Japão – Bali, Indonésia – Seychelles – Ruanda – Marrakech, Marrocos – Bogotá, Colômbia – Ilhas Galápagos, Equador – Miami, EUA. O preço? Ambos os roteiros saem a partir de 100 mil dólares (cerca de 520 mil reais na cotação atual) por adulto. Se a ideia é viajar ainda este ano, no entanto, o valor é mais salgado: 168 mil dólares (cerca de 880 mil reais na cotação atual).

Ainda assim, há lista de espera para embarcar. “No ano passado, anunciamos três roteiros inspiradores para decolar em 2022 e a resposta do público foi surpreendente. Recorde de vendas e uma longa lista de espera indicam a crescente retomada na demanda por viagens”, diz Christian Clerc, presidente de operações globais do Four Seasons. “Os amantes do turismo estão em busca de viagens mais significativas para compensar o tempo perdido. Para atender a este público, lançamos duas novas oportunidades para explorar destinos novos e remotos".

Todos os itinerários de 2022 serão a bordo do novo Four Seasons Private Jet, que fará seus voos inaugurais ainda este ano. A nova aeronave é um Airbus A321neo-LR com capacidade para 48 passageiros e foi totalmente customizada, oferecendo cabine mais larga, alta e espaçosa para os tripulantes.