7 drinques para comemorar o Dia da Cachaça (13)

Reconhecida internacionalmente, a cachaça ganhou um dia só pra ela: 13 de setembro. Presente nos momentos mais descontraídos, é uma bebida que agrada a todos os gostos. Não é à toa que é um dos destilados mais consumidos do Brasil e ainda é a estrela do coquetel queridinho nacional: a caipirinha.

Para celebrar a bebida, selecionamos alguns bares e restaurantes com criações especiais para a data. Confira:

Belle Epoque

O bar Belle Epoque, que tem como bartender o entusiasta de cachaça Chris Carijó, terá um drink especial com cachaça todos os dias entre 14 e 18 de setembro. Além disso, no menu há opções que terão desconto como o Dummont feito com cachaça envelhecida em ypê, vermute tinto drambuie, peicheauds servido em taça defumada com canela (38 reais).

Serviço: Rua Mourato Coelho, 575 – Pinheiros @belle_epoquesp

NOU

Drinque Tropicalia. Drinque Tropicalia.

A bartender Júlia Rocha – responsável pela carta de drinks do restaurante NOU criou o Iracema (32 reais) que leva cachaça Santo Mel, limão, xarope de gengibre e água com gás.

Serviço: Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis. Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros e Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros @nourestaurante

MeVá

Drinque El Rabo de Gallo, do MeVá. Drinque El Rabo de Gallo, do MeVá.

Quem escolher o restaurante Me Vá para comemorar o dia da cachaça, entre os dias 10 e 13 poderá optar pelo drink criado pelo bartender Luiz Bello especialmente para a data, o El Rabo de Gallo (32 reais), com cachaça branca Pindorama, Cynar, Jerez Oloroso e finalizado com limão desidratado

Nonna Rosa

Drinque Tropical Basilico. Drinque Tropical Basilico.

No restaurante italiano Nonna Rosa, a opção para o dia da cachaça é o Tropical Basílico (30 reais), que leva cachaça branca, limão taiti, xarope de manjericão basílico. A opção fica no menu entre os dias 10 e 13 de setembro.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins @osterianonnarosa

Negroni

Limone Negroni. Limone Negroni.

No bar dedicado ao drinque mais italiano de todos também há espaço para uma boa cachaça. A opção para o dia é o Negroni Limone, que leva cachaça Porto Viana, campari, vermute rosso e agostura (34 reais).

Serviço: Rua Padre Carvalho, 30 – Pinheiros @negroni.sp

Bar Stella

Drinque Amazon on Fire. Drinque Amazon on Fire.

O bar do restaurante Stella, comandando pelo bartender Jeff Sillvestre comemora a data com o drink Amazon on Fire, que leva Cachaça Arborea White, Xarope de Açaí e Bitter de cacao (35 reais).

Serviço: Rua Saint Hilarie, 40 – Jardins @stella.jardins

Rodeio Iguatemi

-

Desenvolvida pelo bartender Dázio Cruz, a Caipirinha de Limão com Maracujá é feita com Cachaça Espírito de Minas, suco de limão e maracujá.

Serviço: Endereço: Shopping Iguatemi - Av. Faria Lima, 2.232. Telefone: (11) 2348-1111