6 chefs brasileiros estrelam em festival gastronômico suíço; conheça os restaurantes

Nos últimos dois anos, a cultura brasileira esteve em evidência no exterior com o cinema, música e publicidade. Agora, chegou a vez da gastronomia: a 18ª edição do S. Pellegrino Sapori Ticino, um dos festivais gastronômicos mais prestigiados e aguardados da Europa, homenageia o Brasil pela primeira vez em 2025.

De 18 de setembro a 16 de novembro, o evento celebra a alta gastronomia com uma programação que promete unir o melhor da culinária do Brasil e da Suíça. Ao longo do festival, que acontece em Lugano e em diversas cidades do Cantão Ticino, seis chefs brasileiros de renome estarão à frente de jantares e experiências exclusivas.

Entre os nomes confirmados estão Alberto Landgraf, do restaurante Oteque (Rio de Janeiro); Ivan Ralston, do Tuju (São Paulo); Luiz Filipe Souza, do Evvai (São Paulo); Rafa Costa e Silva, do Lasai (Rio de Janeiro); Manu Buffara, do restaurante Manu (Curitiba); e Felipe Schaedler, do Banzeiro (Manaus e São Paulo).

Eles criarão menus exclusivos, com o desafio de integrar os ingredientes típicos da gastronomia brasileira à rica tradição culinária suíça, ao lado de alguns dos mais renomados chefs suíços, como Frank Oerthle, do Arte al Lago; Dario Ranza, do Principe Leopoldo; e Ivo Adam, do The Chedi.

O primeiro jantar de abertura, já nesta quinta-feira, 18, será no restaurante Meta, em Lugano, sob o comando de Alberto Landgraf. No dia 22 de setembro, o festival terá sua abertura oficial no prestigiado Grand Hotel Villa Castagnola, onde Frank Oerthle e Ivan Ralston serão os anfitriões.

A programação do festival se estenderá por diversos outros destinos do Cantão Ticino, como Ascona, Bellinzona, Locarno, Morcote, Mendrisio, e até em Genebra e Zurique.

O Brasil na alta gastronomia mundial

Criado há 18 anos, o S. Pellegrino Sapori Ticino já se consolidou como um marco na gastronomia mundial. Desde a primeira edição, reuniu mais de 500 estrelas Michelin, além de acumular mais de 5.000 pontos Gault&Millau.

A homenagem ao Brasil é uma oportunidade de mostrar a diversidade culinária nacional ao público europeu. A presença dos chefs brasileiros funciona como uma celebração da autenticidade, criatividade e da conexão que a gastronomia tem com as culturas e identidades nacionais. E impulsiona o turismo gastronômico em ambos os países — como parte da estratégia de posicionamento, a Lugano Region convida turistas a incluir duas noites em Lugano para quem traçar um roteiro europeu gastronômico.

O festival inclui uma série de experiências de hospitalidade em hotéis cinco estrelas, como o Bürgenstock Resort e o Four Seasons Hotel Des Bergues, em Genebra. Haverá também eventos beneficentes, noites especiais dedicadas a chefs mulheres, colaborações entre chefs suíços e italianos, e jantares preparados por jovens talentos suíços.

Os restaurantes brasileiros do S. Pellegrino Sapori Ticino 2025

O Brasil terá chefs representando seis restaurantes brasileiros do Sul e Sudeste. São eles:

Chef Alberto Landgraf, do restaurante Oteque (Divulgação)

Oteque (Rio de Janeiro)

Com foco em ingredientes de alta qualidade e um serviço elegante e descontraído, Alberto e sua equipe se inspiram na pureza da natureza, buscando expressar alegria, beleza e conforto. O menu degustação é baseado em ingredientes locais e frescos, tendo práticas agrícolas éticas e de qualidade como parte dos valores fundamentais.

Endereço: Rua Conde de Irajá, 581 | Rio de Janeiro (RJ)

Chef Ivan Ralston, do Tuju (Divulgação)

Tuju (São Paulo)

A cozinha do TUJU reflete os encontros de uma cidade multicultural como São Paulo. Ela absorve as inúmeras influências das diferentes culturas que coabitam a cidade, sempre pautada em uma intensa pesquisa de ingredientes de cercania. Em uma degustação de doze tempos, os menus se alteram a cada três meses, buscando assim enaltecer cada ingrediente em seu verdadeiro ápice — de sabor, de textura, procedência e responsabilidade ambiental. ​

Endereço: Rua Frei Galvão, 135 – Jardim Paulistano | São Paulo (SP)

Chef Luiz Filipe Souza, do Evvai (Divulgação)

Evvai (São Paulo)

Moderno, criativo e com raízes italianas: os mesmos atributos que descrevem o Evvai aplicam-se ao seu chef, Luiz Filipe Souza. Em seu restaurante de alta cozinha autoral, o jovem e premiado talento explora suas origens, o intercâmbio cultural nascido a partir das imigrações da Itália para o Brasil e a cozinha dele resultante, praticando o que costuma chamar de cozinha Oriundi.

Endereço: Joaquim Antunes,108 - Jardim Paulistano | São Paulo (SP)

Chef Rafa Costa e Silva, do Lasai (Divulgação)

Lasai (Rio de Janeiro)

O Lasai, restaurante cosmopolita do chef Rafa Costa e Silva e sua mulher Malena Cardiel, tem gastronomia ao mesmo tempo inédita, vibrante, leve, madura e sensual. Usando técnicas modernas e insumos brasileiros cultivados em hortas própriase na de pequenos agricultores do Rio de Janeiro, Rafa cria pratos com ênfase em legumes e verduras sem dispensar o uso dos produtos mais frescos do mar e as melhores carnes.

O Lasai, cujo significado é tranquilo em Euskera, idioma do país Basco, onde o chef passou grande parte de sua formação antes de voltar ao Brasil, fica em uma casa carioca antiga com ambiente moderno, acolhedor e informal com elegância.

Endereço: Largo dos Leões 35, Humaitá | Rio de Janeiro (RJ)

Chef Manu Buffara (Helena Peixoto/ Divulgação)

Manu Buffara (Curitiba)

Eleita a Melhor Chef mulher da América Latina de 2022 pela Academia 50 Best, Manoela Buffara Ramos coleciona prêmios nacionais e internacionais e honorarias. O restaurante, que leva seu nome, é o primeiro na história Brasil comandado por uma chef mulher a servir somente menu degustação. Com cinco mesas, serve em média 20 pessoas por noite e está sintonizado com as últimas tendência do fine dining, trabalhando somente com ingredientes sazonais, frescos e com 60% de produtos vegetais.

Endereço: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel | Curitiba (PR)

Chef Felipe Schaedler, do Banzeiro

Banzeiro (Manaus e São Paulo)

Apesar de catarinense, o Felipe Schaedler viveu com a família no norte do país quando ainda era adolescente. Essa experiência deixou uma marca profunda na vida profissional do cozinheiro que resolveu montar um restaurante para enaltecer as riquezas gastronômicas da região amazônica. A exemplo da matrinxã recheada, decorada e assada com folhas grandes de bananeira, ela transporta a tradição e o sabor autêntico dos rios da bacia amazônica, desde a preparação até a finalização.

Endereço: Rua Tabapuã, 830 - Itaim Bibi | São Paulo (SP)