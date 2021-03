5 vinhos escolhidos por mulheres sommelières para o dia 8 de março

Diferente dos anos anteriores, o dia 8 de março de 2021 terá que ser celebrado necessariamente em casa. Para não deixar a data passar batida, a Casual consultou as sommelières Cibele Siqueira e Paula Daidone, do clube de vinhos Wine, que sugeriram 5 rótulos para serem abertos no Dia Internacional da Mulher. Entre espumantes, brancos e rosés, as especialistas curaram vinhos leves e versáteis, com harmonização de pratos, já que a comemoração é em plena segunda-feira. Os preços vão de 37,90 reais a 83,90 reais. confira:

Dancing Flame Ojos del Salado

A lenda antiga fala de uma noite em que o céu acima dos vales estreitos do Chile repentinamente foi iluminado com chamas, causadas por uma enorme explosão vulcânica que trouxe minerais e solos benéficos para enriquecer o local - um grande legado que desfrutam através do excelente terroir de seus vales, ecoado em cada garrafa de Dancing Flame. Um rosé refrescante e com boa acidez, este rótulo chileno entra na lista dos vinhos veganos. Perfeito para acompanhar uma salada, camarão grelhado, frango e bisteca acebolada.

Espumante Partridge Stars Brut

Delicado, mas com presença na boca, fresco, frutado e com discreto toque de pão, esse espumante tem uma boa história. A inspiração para o nome veio da famosa frase atribuída ao francês Dom Pérignon que, ao beber um champagne pela primeira vez, teria dito “estou bebendo estrelas!”. As estrelas são uma analogia às pequenas bolhas de gás que o espumante desprende, como se fosse a visão de um céu estrelado em nossa taça. O rótulo harmoniza com atum em crosta de gergelim, guacamole com salada, espaguete ao limão, torta de palmito e queijos frescos.

Frisante Pedro Teixeira

O Pedro Teixeira Branco Frisante é um vinho leve e fresco, ideal para ser consumido em dias quentes como aperitivo ou acompanhando uma tábua de frios, peixe frito, coxinha, quiche de palmito e pastel de queijo. Classificado como um Meio Seco/Demi-Sec, este rótulo tem o olfativo de frutas cítricas e flores brancas. Recém lançado no portfólio da Wine, este frisante já entrou na lista de favoritos de muitos consumidores.

Ímpetu D.O. Valle Central

Ideal para ser apreciado sozinho ou acompanhar pratos leves, este branco é elaborado no chileno Valle Central. O nome Ímpetu significa impulso e simboliza a força, a energia e a paixão dos ancestrais indígenas da região. Sardinha frita, bolinho de bacalhau, sashimi de salmão, ceviche, espaguete ao molho branco e legumes grelhados vão muito bem com ele.

Espumante português JP Extra Brut

Frutas como pera e maçã, notas florais e delicado traço de fermento, são os aromas desse espumante elaborado com o método tradicional mas que traz um estilo moderno, expresso no paladar leve, frutado, com boa acidez e persistência. Assinado pela renomada vinícola Bacalhôa Vinhos de Portugal, esse rótulo, que é um lançamento, é originário da Bairrada, uma das primeiras regiões portuguesas a elaborar espumantes. Harmoniza com queijos e tábua de frios.