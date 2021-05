5 suítes, bar e jacuzzi: o que cabe no maior e mais caro iate brasileiro

Para a Azimut, bandeira italiana de estaleiros com filial em Santa Catarina, a única fora da Europa, espaço não é um problema. Com menos de um ano de produção do Grande 27 Metri no Brasil, a marca anunciou já ter comercializado 8 unidades do maior e mais caro iate feito em solo brasileiro.

Com 350m² de área, o Grande 27 Metri comporta cinco suítes completas, sala, cozinha, bar, jacuzzi e a chamada “beach area”, plataforma elevada que fica quase no nível do mar e que pode acomodar cadeiras e espreguiçadeiras de sol.

Metri 27: o casco de fibra de carbono torna o barco mais leve e dá maior aproveitamento de espaço interno. Metri 27: o casco de fibra de carbono torna o barco mais leve e dá maior aproveitamento de espaço interno.

Tudo isso pode ser comprado por nada menos que 10 milhões de dólares (cerca de 55 milhões de reais na cotação atual). Não à toa, o primeiro cliente que adquiriu o Grande Metri 27 catarinense foi o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo.

No caso de CR7, o barco, que à pedido do craque teve o casco de 27 metros de comprimento pintado de preto, foi entregue em julho passado. Com a propaganda, outros sete compradores também fizeram negócio com a Azimut de Itajaí.

Pesando 93 toneladas, menos que outros modelos da mesma dimensão, o Grande 27 Metri, projetado pelo designer italiano Stefano Righini, tem fibras carbono como material estrutural, o que garante maior aproveitamento do espaço interno e uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Com um tanque de combustível com capacidade para 9.000 mil litros de diesel, o iate consegue viajar 13 horas sem reabastecer.

27 Metri: do lado de fora, área para churrasco, bar e jacuzzi. 27 Metri: do lado de fora, área para churrasco, bar e jacuzzi.

Por dentro, 3 andares abrigam as cinco suítes, incluindo a suíte master, que podem comportar até 10 pessoas no caso de pernoite. Por fora, na área de lazer, até 20 ocupantes podem desfrutar, por exemplo, de uma superjacuzzi com espaço para cinco ou de uma área de churrasco com direito máquina de gelo e bar profissionalmente equipado.

O sucesso da embarcação gigantesca também vem ajudando nos números da filial brasileira da Azimut, que desembarcou por aqui há 11 anos. No ano passado, a empresa registrou 250 milhões de reais em faturamento, o que representa um crescimento de 25% em relação a 2019, o melhor resultado da primeira década de Azimut no Brasil.