5 séries para maratonar nos streamings durante o fim de semana

O primeiro final de semana do mês de outubro chega recheado de novidades (e de títulos que valem a pena serem vistos) nos serviços de streaming. Os destaques para os próximos dias ficam com a sexta e última temporada de “How To Get Away With Murder”, série criada por Peter Nowalk e estrelada por Viola Davis, que recebeu um Emmy de melhor atriz pela produção em 2015. Uma outra série da Netflix, uma das grandes apostas do serviço para esse mês, é o lançamento de “Emily em Paris”, do mesmo criador de “Sex and the City”, Darren Star.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 títulos que mais valem ser maratonados durante o próximo final de semana. Dessa vez, entram na lista 3 séries da Netflix, “Bom dia Verônica (nacional); “How To Get Away With Murder”; “Emily em Paris”, uma da Amazon Prime Video, “Tell me a Story”, e uma da Apple TV+, “Tiny World”. Divirta-se!

Bom Dia, Verônica

Verônica Torres (Tainá Müller) tem um trabalho burocrático na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Mas, na mesma semana em que ela se depara com o caso de um bandido que busca suas vítimas na internet, ela recebe um telefonema anônimo de uma mulher desesperada, com a vida em perigo. Determinada, decide usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar ambas as mulheres: a jovem enganada por um golpista na internet e Janete Cruz (Camila Morgado), esposa subjugada pelo marido Brandão (Eduardo Moscovis), um inteligente serial killer. Ao se aprofundar nas investigações, Verônica encara um mundo perverso, que põe em risco sua família e sua própria existência. A história estreou ontem (01/10) na Netflix.

How to get away with murder

A sexta e última temporada de “How to get away with murder”, protagonizada por Viola Davis, que recebeu o Emmy de melhor atriz pela série em 2015, está chegando ao catálogo da Netflix. Cercada de mistérios, crimes e mortes, a trama gira em torno da advogada criminal e professora universitária de direito, Annalise Keating (Viola Davis), e de seus alunos.

Emily em Paris

Do mesmo criador de “Sex and the City”, Darren Star, esta série conta a história de Emily (Lily Collins), uma jovem e ambiciosa executiva de marketing de Chicago que consegue o emprego dos sonhos em Paris. Com seu novo estilo de vida cheio de aventuras e desafios, ela precisa equilibrar o trabalho, as novas amizades e o amor. A série é uma das maiores apostas para a Netflix desse mês de outubro e já está disponível.

Tell me a story

Recém-chegada no catálogo da Amazon Prime Video, “Tell Me a Story” é uma série de duas temporadas que conquistou espectadores em uma trama que mistura romance, drama, mistério, vinganças e assassinatos. As duas temporadas já estão disponíveis no serviço de streaming da Amazon.

Tiny World

“Tiny World” é a mais nova série de documentários da Apple TV+ que mostra a vida do mundo animal em uma perspectiva completamente diferente, abordando as estratégias de sobrevivência dos menores animais do mundo. A série possui 6 episódios que estarão disponíveis a ´partir de hoje (02/10)