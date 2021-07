7 séries e documentários para entender as polêmicas nos esportes

Dopping, abuso sexual e saúde mental. Três assuntos que vêm sendo escancarados nos esportes nos últimos anos, e com a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, novamente ganham força. Com isso, selecionamos sete documentários em que os temas são retratados.

Ícaro (Netflix)

Neste documentário a jogada ousada do diretor Bryan Fogel foi esta: para investigar o doping nos esportes, Fogel (um ciclista amador) se dopava, observava as mudanças em seu desempenho e veria se conseguia escapar da detecção. Ao fazer isso, ele foi conectado a um cientista russo renegado, o Dr. Grigory Rodchenkov, um pilar do programa "antidoping" de seu país.

Após dezenas de ligações pelo Skype, amostras de urina e injeções de hormônio mal administradas, Fogel e Rodchenkov se aproximam, apesar das chocantes alegações que colocam Rodchenkov no centro do programa de doping olímpico patrocinado pelo estado da Rússia. Quando a verdade é mais complexa do que se imagina e as acusações de ilegalidade chegam às mais altas cadeias de comando da Rússia, os dois percebem que detêm o poder de revelar o maior escândalo esportivo internacional de que se tem memória.

Retrato de Serena (HBO)

Série documental que acompanha a ícone do tênis Serena Williams em um momento decisivo da vida e pessoal e profissional. Após descobrir que está grávida antes de ganhar o título Grand Slam no Aberto da Australia 2017, o mundo de Williams vira de ponta cabeça ao deixar de lado o tênis profissional.

Naomi Osaka: Estrela do Tênis (Netflix)

Esta série intimista de três partes é um panorama da vida de uma das melhores tenistas do mundo, Naomi Osaka. Acompanhamos a atleta durante dois anos, enquanto ela trabalha para aperfeiçoar o jogo, mas também para definir a própria personalidade. Seja defendendo os títulos do Grand Slam com a máscara do movimento Black Lives Matter, enfrentando o luto pela morte inesperada do mentor Kobe Bryant ou buscando a independência, os desafios que Naomi enfrenta na vida pessoal começam a se refletir na esfera pública.

Com empatia, a série mostra a agenda frenética de viagens e treinos de Osaka, explora toda a pressão enfrentada pela atleta e revela como ela passa o tempo livre com os amigos e a família. Os episódios também viajam pelo mundo com a tenista, explorando suas raízes haitianas e examinando sua conexão com o Japão, país que representa. O público vai conhecer a honestidade e a vulnerabilidade de Naomi, uma jovem atleta e líder que tenta equilibrar todas as facetas de sua identidade.

Atleta A (Netflix)

Atleta A acompanha uma equipe de repórteres do jornal The Indianapolis Star em uma investigação sobre os abusos sexuais cometidos na Federação de Ginástica dos EUA, uma das organizações olímpicas de maior destaque no país. Dois anos depois, um médico da equipe olímpica está atrás das grades, o Congresso americano exige respostas e centenas de sobreviventes contam suas histórias.

Igualmente triste e inspirador, o filme revela a cultura de crueldade que reinava entre as ginastas de elite e mostra o advogado que lutou contra as instituições, além do mais importante: as atletas corajosas que não ficaram caladas, enfrentaram o sistema e venceram.

Losers (Netflix)

Losers é uma série de documentários esportivos que examina nossa complexa relação com o fracasso. Vivemos em uma sociedade onde o vencedor leva tudo, onde perder é ridicularizado, rejeitado e envergonhado. Mas o que perdemos quando damos as costas às lições que o fracasso nos dá? A série examina profundamente essas atitudes e subverte a própria psicologia da derrota.

F1: Dirigir para Viver (Netflix)

A temporada mais emocionante até agora mostra em primeira mão como os pilotos e as equipes lutaram pela vitória em um ano muito incomum. Os fãs terão acesso aos bastidores da temporada de 2020, quando as corridas foram interrompidas drasticamente na Austrália devido à pandemia de COVID-19 e só voltaram no final do ano, na Áustria. Com batalhas intensas, rivalidades ferozes, pódios inesperados e o sétimo título mundial de Lewis Hamilton.

Last Chance U (Netflix)

A aclamada série da Netflix indicada ao Emmy traz uma visão sem filtros do programa de futebol americano universitário júnior da Laney College, na Califórnia. Depois da conquista dos títulos estadual e nacional em 2018, os Laney Eagles agora precisam se superar ainda mais. E caberá ao técnico John Beam, com suas oito temporadas de experiência com essas feras, a tarefa de ajudar os jogadores a superar as lesões, o estresse e as dificuldades pessoais. Vai ter muita emoção dentro e fora de campo.