5 “pizzas incríveis” para comemorar o Dia da Pizza em grande estilo

Para celebrar o Dia da Pizza (10 de julho) em grande estilo e em segurança, EXAME selecionou cinco sabores disponíveis nos apps de entrega por delivery e que foram recomendados pelos restaurantes Coco Bambu, QT Pizza Bar e 1900 Pizzeria. Entre salgadas e doces, as pizzas saem a partir de 45 reais e podem ser uma boa opção para jantar em casa nessa sexta-feira ou no fim de semana.

Coco Bambu

A rede de restaurantes de frutos do mar apresenta a Pizzaria Coco Bambu Anália Franco, com exclusividade no iFood em operação dark kitchen, apenas no serviço de delivery. Os sabores mais pedidos da casa são Camarão (71,50 reais no tamanho grande) e Carne de sol (76,00 reais no tamanho grande).

Como a sobremesa não poderia deixar de ser pizza, a Coco Bambu ainda traz um típico doce nordestino em formato de pizza: a Cartola (banana, canela, leite condensado e queijo), por 51 reais no tamanho grande.

QT Pizza Bar

A pizzaria dos Jardins convidou as chefs Natalia Luglio, consultora do restaurante orgânico Cajuí, e Tássia Magalhães, especialista em cozinha italiana, para a criação de dois sabores especiais para a data. A primeira delas é a Tássia, com molho de tomate da casa, parmesão, lascas de alho, tomate cereja confit, atum curado numa marinada de shoyu e saquê, creme de ricota de búfala temperado com pimenta do reino e tomilho e redução da marinada de shoyu feita com melado e raspas de limão siciliano.

A outra pizza, criada pela chef Natalia Luglio, é feita com molho de tomate da casa, shimeji refogado no azeite e alho, tofu defumado grelhado e pesto de manjericão (castanha de caju, manjericão, azeite, sal e limão).

Os pedidos podem ser feitos pelo iFood, Rappi e Uber Eats ou retirados no local. A pizza é individual, com quatro pedaços, e custa 45 reais.

1900 Pizzeria

A 1900 Pizzeria fará uma venda especial de vale-pizza com valor promocional de 60 reais que poderá ser utilizado entre os dias 12 de julho e 31 de agosto. A venda será realizada nos dias 10 e 11 de julho (sexta e sábado) exclusivamente pelo app 1900 (disponível para iOS e Android), das 10 horas do dia 10 à meia noite do dia 11/7. O vale pode ser trocado por qualquer sabor e tamanho de pizza dentre as que estiverem disponíveis no cardápio no momento do pedido. O sabor indicado para comemorar o Dia da Pizza é o Di Parma, que leva mozzarela de búfala, presunto de parma e tomate e custa 94,90 reais no tamanho grande.