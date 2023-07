5 passeios para fazer em Salvador em um fim de semana

Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil (de 1549 a 1763), e só por esse fato histórico já merece uma visita. No entanto, a cidade oferece muitas opções de passeios, incluindo mais de 50 quilômetros de praias, o bairro do Pelourinho – considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) –, mais de 300 igrejas e, claro, uma culinária de dar água na água.

A seguir, confira um roteiro para um fim de semana na capital baiana, mas, se tiver mais tempo, não deixe de estender a visita!

1. Pelourinho

O bairro mais antigo da cidade, onde os escravos eram castigados durante a época da escravidão, está localizado no centro histórico e é famoso por suas ladeiras e casas coloniais coloridas. Entre as atrações do Pelourinho, estão o casarão da Fundação Jorge Amado, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos e a Catedral Basílica.

Não deixe de experimentar a gastronomia local, com seus restaurantes e bares que oferecem deliciosos pratos da culinária baiana, como o acarajé e o vatapá. Aproveite também para apreciar as apresentações de capoeira e música ao vivo.

2. Elevador Lacerda e Mercado Modelo

A poucos minutos do Pelourinho está outro cartão-postal de Salvador: o Elevador Lacerda, que liga a “Cidade Alta” a “Cidade Baixa”, onde está o Mercado Modelo, tradicional centro de artesanato e comida típica da Bahia.

O Elevador Lacerda proporciona uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos ao longo do trajeto. Com mais de 100 anos de história, ele é uma importante obra de engenharia e um testemunho da evolução da cidade. Mas, antes de descer os 72 metros pelo Elevador, pare na A Cubana Sorvetes, a mais antiga sorveteria da cidade.

Ao chegar à “Cidade Baixa”, você pode explorar o Mercado Modelo, repleto de artesanato e produtos locais. Ele é um verdadeiro paraíso para os amantes de souvenirs e lembranças, com inúmeras lojas que vendem desde artesanatos típicos até roupas, joias, instrumentos musicais e muito mais. Além disso, abriga bares e restaurantes que servem pratos da culinária baiana

3. Farol da Barra

Que tal passar o resto da tarde na praia e curtir o pôr do sol no Farol da Barra? Esse é um dos pontos turísticos mais famosos e queridos da cidade. Localizado na Ponta de Santo Antônio, o farol é uma construção histórica e um marco emblemático que guarda inúmeras histórias e memórias. Ele é considerado o mais antigo das Américas e um dos mais antigos do mundo ainda em funcionamento.

Ao redor do farol, há uma praça movimentada, onde os visitantes podem encontrar barracas de artesanato, bares e restaurantes que oferecem iguarias da culinária local. Você também pode emendar a noite na região ou ir para a praia do Rio Vermelho, com agitada vida noturna e quiosques com os famosos acarajés.

4. Igreja do Senhor do Bonfim

As famosas fitinhas do padroeiro da Bahia são vendidas em vários lugares de Salvador (fique atento aos preços que podem ir de quatro fitas por R$ 1 até mais de 20 fitas pelo mesmo preço). Mas a tradição diz para visitar a Igreja do Senhor do Bonfim e amarrar uma fita ali no seu braço enquanto faz três pedidos.

Construída entre 1746 e 1754, a igreja tem estilo neoclássico na parte interna e fachada em rococó. Localizada no Largo do Bonfim, no Morro de Monte Serrat, fica distante do centro, por isso reserve boa parte da manhã. Há ônibus saindo da cidade baixa, próximo ao Mercado Modelo.

5. Praia de Itapuã e Lagoa de Abaeté

Como já disseram Vinícius de Moraes e Toquinho, “é bom passar uma tarde em Itapuã”, então aproveite para curtir uma prainha por lá. Só que essa praia está no caminho para o aeroporto, longe do centro histórico e da Igreja do Bonfim, então reserve mais de uma hora para chegar se já estiver no centro. A maioria dos ônibus que passa pela orla vai até lá. Próximo ao Farol de Itapuã (uns 10 minutos de ônibus), dá para visitar a Lagoa de Abaeté, que também já inspirou a música A lenda do Abaeté, de Dorival Caymmi.

A Praia de Itapuã é conhecida por suas águas cristalinas, areias brancas e coqueiros que emolduram a paisagem. É um local perfeito para relaxar, tomar sol e desfrutar do mar refrescante. A praia também possui uma infraestrutura completa, com quiosques, bares e restaurantes que oferecem pratos da culinária baiana e frutos do mar frescos.

A Lagoa de Abaeté, por sua vez, é uma reserva natural que combina águas calmas, dunas de areia e uma rica biodiversidade. A lagoa é cercada por uma vegetação exuberante, formada por coqueiros e manguezais, criando uma atmosfera tranquila e relaxante. É um lugar ideal para contemplar a natureza, fazer caminhadas ao redor da lagoa e observar as aves que habitam a região.