5 filmes que todo empreendedor deveria assistir

Empreender não é uma tarefa fácil. Tocar a sua própria empresa tem seus altos e baixos, e sempre é bom contar com incentivos para seguir em frente. Com isso, confira cinco filmes disponíveis no streaming Star+ para se inspirar no trabalho.

A Rede Social (2010)

Cheia de acasos, deslizes, erros e disputas judiciais, a criação de uma das maiores redes sociais do mundo não foi fácil. Estrelado por Jesse Eisenberg no papel de Mark Zuckerberg, “A Rede Social” conta a história da invenção do Facebook em um quarto da Universidade de Harvard. Além disso, o longa apresenta também Eduardo Saverin (Andrew Garfield), que ajudou na fundação do site e, após uma longa disputa judicial, se tornou o homem mais rico do Brasil.

“A Rede Social” recebeu seis indicações ao Oscar de 2010, vencendo nas categorias Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição.

Joy: O Nome do Sucesso (2015)

Dirigido por David O. Russell,“Joy: O Nome do Sucesso” apresenta Joy Mangano (Jennifer Lawrence), uma mãe solo com dificuldades financeiras e muito desacreditada que resolve investir em sua inusitada invenção: um eficiente esfregão. O filme mostra o caminho trilhado por Joy até atingir o sucesso e criar um bilionário império que a faz mudar de vida. Lançada em 2015, a produção conta ainda com nomes como Robert De Niro, Bradley Cooper, Édgar Ramírez, entre outros em seu elenco.

Ford vs Ferrari (2019)

Estrelado por Matt Damon e Christian Bale, “Ford vs Ferrari” conta a história de quando a Ford resolve entrar no ramo das corridas automobilísticas de forma que a empresa ganhe o prestígio e o glamour da concorrente Ferrari, campeoníssima em várias corridas. Para tanto, contrata o ex-piloto Carroll Shelby (Matt Damon) para chefiar a empreitada. Por mais que tenha carta branca para montar sua equipe, incluindo o piloto e engenheiro Ken Miles (Christian Bale), Shelby enfrenta problemas com a diretoria da Ford, especialmente pela mentalidade mais voltada para os negócios e a imagem da empresa do que propriamente em relação ao aspecto esportivo.

O longa recebeu dois Oscar no ano de seu lançamento, nas categorias Melhor Edição de Som e Melhor Montagem, além de ter sido indicado para Melhor Filme e Melhor Mixagem de Som.

À Procura da Felicidade (2006)

Chris Gardner (Will Smith) é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas de manter a família unida, Linda (Thandie Newton), sua esposa, resolve partir. Chris agora precisa cuidar de seu filho Christopher (Jaden Smith) de apenas cinco anos e equilibrar a vida financeira da família. Após passar por apuros e não conseguir um emprego que lhe pague o suficiente para a cuidar de seu filho, ambos passam a dormir em abrigos, estações de trem e onde quer que consigam um refúgio à noite, mantendo a esperança de que dias melhores virão.

Jerry Maguire: A Grande Virada (1996)

Dirigido por Cameron Crowe e estrelado por Tom Cruise, o longa apresenta um agente esportivo de sucesso que acaba demitido de seu emprego após propor um tratamento mais humano a seus clientes. Depois de perder seu trabalho, seus clientes e sua esposa, ele tenta reconstruir sua vida do zero, tendo, agora, um único cliente: um reserva de um time de futebol americano chamado Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.), que luta para se tornar um verdadeiro craque. O longa foi indicado a cinco Oscar e rendeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante a Cuba Gooding Jr no ano de seu lançamento.

