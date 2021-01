5 filmes para entender a disputa entre Reddit, GameStop e Wall Street

GameStop. Ações. Daytraders. Reddit. Short Sellers. Estas foram as palavras que definiram uma semana cheia para as bolsas de valores no mundo todo, em especial Wall Street, que terminou o pregão desta sexta-feira, 29, em queda, registrando a maior perda semanal desde outubro do ano passado.

Uma briga que envolve ainda várias estrelas do mercado. O americano Michael Burry, que teve sua história contada no filme A Grande Aposta, foi um dos que se beneficiaram da alta dos papéis. Ele obteve uma valorização de cerca de 1.500% ao comprar e reter ações da empresa. O bilionário Elon Musk, na terça-feira, 27, entrou na história ao tuitar sobre a empresa, colocando mais gasolina na disputa.

Para te ajudar entender melhor a disputa entre a rede social Reddit, a GameStop e Wall Street, a EXAME selecionou cinco filmes sobre o mercado financeiro. Confira: