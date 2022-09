5 fachadas de casas para inspirar o seu projeto

Modernas, imponentes, rústicas… As fachadas de casas podem ser decoradas de diferentes formas para evidenciar a estética da casa.

Mas compor a decoração da fachada vai além de escolher uma cor bonita para pintar as paredes. É importante definir revestimentos resistentes e materiais de qualidade para compor as portas e janelas. O conjunto precisa “conversar” entre si em todos os detalhes.

Para mostrar como isso pode ser feito, separamos 5 ideias de fachadas de casas incríveis que montaram um projeto inovador em cada detalhe. Confira e se inspire nas melhores ideias para fazer sua fachada.

Jardim na entrada

Flores e plantas são os elementos decorativos mais indicados para compor a fachada de casa. Afinal, as pétalas das flores dão um toque de cor especial à decoração e ainda perfumam o espaço em época de floração.

Em espaços amplos, você consegue usar o jardim na entrada de casa como uma área de lazer agradável, um local para tomar sol em dias ensolarados ou ler um livro.

Dica: caso não tenha espaço no quintal, aproveite a varanda ou sacada para plantar algumas espécies de plantas.

Portas grandes e imponentes

Lembra que falamos que a fachada é composta por um conjunto de elementos? A porta é um dos mais importantes, pois é ela que recepciona seus convidados.

Nossa dica é investir nos modelos de portas grandes e imponentes, como a porta pivotante feita de vidro reflecta. É a primeira coisa que impressiona os convidados.

Porém, vale lembrar que a porta precisa ser proporcional ao tamanho da casa. Em casas com pé direito alto, a porta pode ser alta e grande, mas em sobrados pequenos a porta precisa ser menor.

Janelas de vidro grandes

As janelas de vidro são indispensáveis em qualquer projeto, pois ajudam a iluminar a casa e integram com a área externa.

No entanto, as janelas de vidro grandes podem interferir na privacidade da sua casa. Então, caso faça toda a fachada de vidro, mande fazer cortinas de tecidos leves para instalar na área interna, que permitam a passagem de luz no cômodo, mas não expõe sua casa.

Brise de madeira

Outra opção que permite uma boa entrada de luz em casa é o brise de madeira. É claro que não tanto quanto uma janela de vidro, mas a diferença é que o brise pode proteger o vidro e ainda deixar a decoração da fachada com um toque rústico e sofisticado.

O ideal é que o brise de madeira seja feito de madeiras nobres, como Cumaru, Ipê e Itaúba, que são materiais resistentes à exposição solar e à umidade.

Ah, outro detalhe importante é que o brise de madeira precisa ficar na direção do sol em relação a sua casa para garantir uma boa iluminação diária. Nós indicamos as seguintes posições:

Fachada leste e oeste: prefira o brise na vertical para bloquear o sol poente e nascente;

Norte: instale o brise na horizontal para evitar o sol excessivo;

Sul: a incidência solar é bem menor nessa posição, por isso, a instalação do brise pode ser feita na direção que mais lhe agradar.

Iluminação

Investir na iluminação da fachada é muito mais que decorar a entrada de casa, é garantir a segurança da casa. Com um bom projeto de iluminação, você pode aproveitar a área externa durante a noite (sem correr o risco de acidentes) e ainda destaca a beleza da fachada.

Caso tenha um jardim amplo, não se esqueça de incluir luminárias nas plantas para ter um espaço bem iluminado.

Essas dicas foram criadas pela equipe da Viva Decora.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade