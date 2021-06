5 dicas práticas para a organização das sapateiras

Recentemente, muita coisa tem mudado na nossa vida. Precisamos adotar práticas diferentes no dia a dia para assegurar uma boa saúde. Inclusive, um móvel que tem contribuído bastante para isso é a sapateira. Muitas peças novas foram lançadas no mercado justamente em resposta ao aumento da procura das sapateiras visando uma melhor organização de residências. E a prova são os diversos exemplos apresentados a seguir.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Para este texto, montamos uma lista com um passo a passo de tudo que é preciso ser feito para manter a organização e a limpeza dentro de sapateiras. Lembrando que este tipo de móvel fornece principalmente uma proteção para os sapatos, que são artigos de vestuário muito importantes para o nosso cotidiano. Mas como trazemos conosco esses itens da rua, precisamos ter atenção redobrada com a sua higiene. Entenda.

Revisão do solado

Não devemos guardar nenhum dos sapatos que trazemos da rua sem que antes o seu solado seja devidamente bem limpo.

Esse é o mínimo de respeito que devemos ter com este elemento vestuário e também com a nossa própria saúde, já que queremos que os nossos sapatos durem bastante e não prejudiquem o nosso bem-estar. Fazer a sua higienização também deve ajudar a preservar o próprio móvel sapateiro.

Todos aqueles pares que não serão utilizados de imediato devem ser limpos - na parte de baixo com uma escova mais rígida e na parte de cima com pano bem macio.

Eles não podem ser guardados com nenhum resquício de umidade; buchas de jornal podem ajudar a sugar um pouco disso das peças; mas arejá-los sob o sol pode ser ainda melhor. E spray de produtos especiais ou pequeno sachês podem aromatizar o seu interior.

Separação dos pares

Agora começa, de fato, a organização da sapateira. Este é o momento que se deve separar os pares de sapato de acordo com o seu material e principalmente o seu formato, visando a preservação do seu design.

Por exemplo, botas de cano alto não podem ficar dobradas. Novamente usamos a solução das buchas de papel, mas agora para manter o formato das botas. Outra solução é pendurá-las em cabides no cabideiro de um guarda-roupa.

Mas voltando a falar das sapateiras, é melhor guardar todos os pares realmente com os seus pares nas prateleiras - tênis com tênis, sandália com sandália e sapato com sapato.

Calçados tipo rasteirinhas não podem ser empilhados, ou mesmo as sandálias de salto alto. E para otimizar os nichos de móveis como este é que existem alguns modelos diferentes de suportes armados ou em acrílico.

Sapateira em marcenaria branca e parede espelhada. Sapateira em marcenaria branca e parede espelhada.

Preparação do móvel

Antes de guardar todos os sapatos dentro da sapateira, revise se o interior do móvel realmente está bem limpo.

Um pano umedecido com água e detergente neutro já pode ser o suficiente para tirar poeiras e outras sujeiras - mas lembre de não fechar as suas portas quando tudo ainda estiver úmido. Deixe o interior arejar. E se qualquer odor remanescente persistir, indicamos passar outra vez o pano, agora com algumas gotinhas de vinagre.

Colocação nas prateleiras

Na hora de guardar os sapatos dentro da sapateira, assim como planejarmos a organização de um guarda-roupa, podemos pensar em uma classificação para ordenação dos itens. Deixe para frente aqueles pares que serão mais utilizados no dia a dia.

De resto, a ideia é justamente aquela que já expusemos antes - sandália com sandália, e mais. Claro que dentro de cada trecho ainda podemos separar as coisas por cores e tamanhos.

Aqueles artigos mais delicados, feitos em materiais mais nobres ou reservados para ocasiões especiais, merecem ser mais bem protegidos e melhor guardados.

Para isto já existem alguns modelos diferentes de caixas organizadoras próprias para sapatos. Novamente lembramos que estas peças não podem ser guardadas úmidas. Do contrário, seu material pode trabalhar e logo os calçados se deteriorarão.

Closet com cabides para botas.Ainda precisamos dizer que existem modelos diferentes de sapateiras que podem ser compradas ou encomendas. E estes modelos oferecem suportes diferentes para os calçados.

Alguns, por exemplo, apresentam barras ou prateleiras inclinadas que são ótimas para economizar espaço, mas que, nem sempre, organizam ou preservam bem os sapatos. Justamente a inclinação pode forçar os solados e danificar a estrutura das peças.

São sugestões de medidas para um modelo simples de sapateira pequena:

altura de 90 cm;

comprimento de 65 cm; e

nichos internos com altura de 17 a 20 cm.

Manutenção diária e semanal

É preciso criar uma rotina de manutenção para a sapateira da casa. Por conta da utilização constante deste móvel e de todas as peças guardadas dentro dele, pode acontecer que logo tudo precise ser limpo e organizado outra vez.

Então, é preciso voltar ao primeiro passo e repetir tudo outra vez, aproveitando o momento para fazer um 5S e reavaliar as condições do móvel e de todas as peças que se deseja ainda aguardar.

Não facilita a rotina manter tantos pares que jamais são utilizados. Neste caso, doar pode ser também uma estratégia de organização de sapateiro.

Isto porque, desse modo, libera-se espaço acumulado para novas aquisições. E esta simplificação combina mais com o conceito contemporâneo de vida. Descarte, limpeza e organização. Pronto, agora sua sapateira estará sempre arrumadinha, com seu par favorito muito mais fácil de achar!

Essas dicas de como organizar uma sapateira foram criadas pela equipe Viva Decora.