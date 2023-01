4 vinhos leves e refrescantes para o verão

O verão começou oficialmente no dia 21 de dezembro. A estação do ano em que os dias são mais longos que as noites, as temperaturas ficam nas alturas e tudo que buscamos é a leveza nas roupas, nos alimentos e por que não nas taças de vinho? Para se refrescar durante a estação, Marina Bufarah de Souza, sommelière da Wine, selecionou rótulos entre espumantes, rosés e até tintos.

Para o verão foi feita uma parceria exclusiva entre Wine e Miolo com a linha de Espumantes Ballade. A versão Rosé Brut traz a uva Grenache com nuances de frutas vermelhas intensas e muita cremosidade, que também pode compor um drinque fácil ao acrescentar um picolé na taça. “A dica é brincar com os sabores nas combinações. Um picolé de maracujá traz toques cítricos e tropicais que são a cara da estação e ficam super gostosos com os toques de morango, cereja e framboesa do espumante”, diz Marina. Sócio Wine R$ 54,90, não sócio R$ 64,59.

Os paladares mais adocicados também são contemplados pela linha Ballade, com o Frisante Ballade Moscatel Branco Suave 2022, que pode acompanhar desde aperitivos salgados e picantes pelo contraste ou harmonizar por similaridade com sobremesas. “Na taça, ele fica lindo na companhia de frutas, como morango, kiwi, manga, limão siciliano e algumas folhas de hortelã para complementar o frescor”, sugere a sommelière. Sócio Wine R$ 32,90, não sócio R$ 38,71.

A lista também inclui o rótulo Esteban Martín D.O.P. Cariñena Garnacha Rosado 2020, que se destaca na taça com sua tonalidade rosa bem delicada e com seus aromas frutados e florais que convidam a um brinde delicioso e cheio de sabor. “Para harmonizar dê preferência aos frutos do mar numa moqueca e até no famoso acarajé. E se você é do time dos drinques, uma caipirinha de frutas vermelhas fica perfeita substituindo a cachaça pelo vinho”, diz Marina. Sócio Wine R$ 42,90, não sócio R$ 50,47.

Quem não abre mão do vinho tinto, pode apostar neste verão nos rótulos mais leves e com menor teor alcoólico, que podem ser apreciados mais geladinhos, por volta dos 15 °C, como o Garriguette Tinto com um tartar de mignon ou kibe de forno. “Ele também faz bonito quando combinado com frutas e tônica, numa sangria refrescante”, sugere a especialista. Sócio Wine R$ 47,90, não sócio R$ 56,35.

