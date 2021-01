Quatro drinques baseados em vinhos que você precisa provar nesse verão

Os vinhos brancos, os rosés e os espumantes já são velhos conhecidos dos dias mais quentes, servidos, muitas vezes, com pedras de gelo. Aqui no Brasil, onde a temperatura é quase sempre alta até mesmo fora do verão, marcas começam a se preocupar em trazer bebidas mais leves e versáteis. Basta olhar para a ascensão dos rosés ou para o boom dos vinhos em lata para perceber que o consumo dessa bebida não precisa, necessariamente, do requinte das taças de cristal ou do frio do inverno europeu.

Os vinhos podem ser usados, inclusive, no preparo de outros drinques. Para a Casual, a Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo, preparou uma seleção de receitas baseadas em vinhos e espumantes. Os quatro drinques são frutados, trazem aromas e refrescância e são excelentes opções para os dias de verão. Confira:

Pink Elephant

Vinhos recomendados: espumante Toro Loco D.O. ou espumante Veuve D'Argent

Ingredientes: 30 ml de vodka; quatro morangos; um limão siciliano; uma folha de hortelã e Espumante.

Modo de preparo: coloque em uma taça de martini com gelo três morangos picados, uma folha de hortelã, o suco de um limão siciliano e mexa bem. Acrescente a vodka e complete com o espumante. Depois, decore a taça com um morango e sirva.

New York Sour

Vinhos recomendados: Seremos Malbec 2020 ou Navegar Sin Mar Malbec 2020

Ingredientes: 60 ml de Bourbon; 25 ml de suco de limão siciliano; 25 ml de xarope de açúcar e 15 ml de vinho tinto seco.

Modo de preparo: para o xarope de açúcar, misture uma xícara (chá) de açúcar refinado e coloque em uma xícara (chá) de água morna. Leve ao fogo, mexendo até levantar fervura. Cozinhe de 2 a 3 minutos e desligue. Deixe esfriar. Para montar o drinque, coloque o Bourbon, o suco de limão siciliano e o xarope de açúcar em uma taça grande. Mexa bem. Finalize com o vinho tinto, decore a taça como preferir e sirva.

Mimosa

Vinhos recomendados: Espumante Arya Prosecco Brut Lata ou Espumante Real de Aragón D.O. Cava Brut

Ingredientes: 1/2 taça de suco de laranja fresco e 1/2 taça de espumante.

Modo de preparo: coloque gelo em uma taça flûte, acrescente o suco de laranja fresco e o espumante, já gelados. Decore como preferir e sirva.

Pink Josephine

Vinhos recomendados: Espumante Louis Bouillot Blanc De Noirs Brut e vinho branco D. Joana White

Ingredientes: três morangos, um pedaço de manga, vinho branco e Espumante Brut.

Modo de preparo: em uma taça de martini, coloque o gelo, as frutas picadas, o vinho branco e adicione o espumante. Decore como preferir e sirva.