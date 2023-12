4 dicas de vinhos que harmonizam com pratos natalinos

Organizar os pratos que serão servidos aos convidados, amigos e familiares nas comemorações de Natal pode ser um desafio à criatividade. Há os que preferem encomendar ceias de restaurantes e buffets, e os que colocam a mão na massa. Independente da opção, é importante entender quais vinhos harmonizam com os pratos. Confira a seguir, algumas dicas de harmonizações de Thamirys Schneider, sommelière da Wine, para servir no Natal.

Salada tropical

Para começar, a sugestão é uma salada tropical, com ingredientes que tragam um bom equilíbrio entre frescor e sabor. “Abuse sem medo na escolha das frutas, só não pode deixar de fora a manga e um mix de folhas escuras. Para harmonizar, opte por vinhos brancos, preferencialmente com notas de frutas tropicais, para somar às características do prato, e boa acidez para proporcionar frescor”, recomenda a sommelière.

Uma boa opção é o exemplar Genesis Chardonnay Branco 2021, que apresenta notas cítricas e de frutas tropicais nos aromas e sabores, além de um toque mineral que deixa a experiência ainda mais interessante. Com breve passagem por carvalho francês, contribui para a cremosidade e complexidade e se comporta como uma ótima escolha para o final do ano.

Salpicão Natalino

Independente se com uva passa ou sem uva passa, o Salpicão é sucesso garantido na ceia natalina. É um prato queridinho dos brasileiros pois, além de ser de fácil preparo, pode desfilar como acompanhamento ou prato principal, quando leva uma carne desfiada. Para acompanhar essa versatilidade, nada melhor do que um vinho rosé como o Baron Philippe de Rothschild Rosé 2022. Com um estilo descomplicado, esse rótulo traz a uva tinta Syrah vinificada em rosé e é um exemplar com perfil jovem, leve, frutado e muito refrescante.

Lombo tropical

Para deixar o lombo de Natal bem com a cara do verão, experimente recheá-lo com abacaxi. O lombo é uma carne com menos gordura que combina perfeitamente com frutas mais cítricas, como o abacaxi, que traz um toque agridoce e adiciona suculência ao prato. Vinhos brancos, rosés e espumantes são ótimas opções para compor a harmonização.

Uma ótima dica é o Colline delle Rose Zibibbo D.O.C Sicilia Branco 2021 que, ao descansar em tanques de aço inox por 5 meses, exalta as características naturais da uva e seu frescor. “Zibibbo é o nome italiano da uva Moscatel de Alexandria, que é super aromática e dá origem a vinhos intensos e persistentes, com expressivos aromas, agradável intensidade e persistência no paladar. O Colline delle Rose surpreende pelo encantador equilíbrio entre acidez e doçura que será perfeito com o lombo recheado com abacaxi”, destaca Thamirys.

Peru Assado

Para fechar, um Natal Tropical tem que ter o peru assado, o prato presente na maioria das ceias brasileiras. Há muitas variações na forma de preparo, mas o seu sabor marcado, suculência e maciez únicos pedem um vinho tinto de corpo leve a médio, com taninos macios e acidez média para alta que proporcione frescor e limpeza do paladar.

Uma boa pedida é T.H. [Terroir Hunter] Valle de Leyda Pinot Noir 2021. É um vinho versátil para harmonizações, que surpreende pelo potencial de guarda. “Passa por doze meses de amadurecimento, sendo 1/3 em barricas de carvalho francês de terceiro uso, 1/3 em tanques de aço inox e 1/3 em ovos de concreto durante 12 meses. Depois ainda fica mais doze meses em garrafa antes de ser comercializado. É um espetáculo que recebeu 92 pontos Descorchados, 91 pontos James Suckling e 93 pontos Mesa de Cata La CAV. Elegante, complexo e refrescante, é uma excelente escolha para surpreender no Natal”, conclui Thamirys.