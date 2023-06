3 maneiras de assar fraldinha na churrasqueira

Um dos cortes queridos dos brasileiros para o churrasco, a fraldinha, está localizada entre a parte traseira e a costela do boi. A fraldinha possui uma parte mais alta com gordura e outra mais fina somente com carne. E é uma peça mais barata que picanha ou contra filé.

Às vezes algumas técnicas ajudam a preparar melhor a carne para chegar no ponto desejado para degustar e servir.

Confira 3 maneiras diferentes para assar a fraldinha na churrasqueira:

1. Enrolada

Com a gordura para fora, enrole a peça, e feche com espetos. Corte como medalhões, assim assará por inteiro. Tempere com sal e pimenta-do-reino, e leve para a grelha também no braseiro médio.

2. Peça inteira

Por conta da elevação da capa de gordura, que acaba dividindo a peça com e sem gordura, não seria possível assar a carne por igual, uma parte ficaria crua, por isso existem duas opções para assar: retirando a gordura e assar a fraldinha separada ou inteira da forma que é.

Tempere com sal fino ou de parrilla, e pimenta-do-reino. Leve para assar no braseiro médio (40cm da brasa). Coloque a parte da gordura para baixo, dobre a carne por cima, depois vire, repita o mesmo processo, e abra a peça para terminar de assar a parte mais fina e ficar por igual. Para servir, recomenda-se ser mal passada ou ao ponto, para não perder a suculência. Corte as tiras contra a fibra.

3. Fraldinha Red

Separe a gordura da peça com as mãos. Conte com o auxílio da faca para cortar onde estiver enroscado. Limpe o restante da gordura na carne. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Pode assar a fraldinha inteira direto na grelha ou colocar a peça no espeto. Leve para a churrasqueira o braseiro forte (20cm da brasa). Asse também a gordura cortada.