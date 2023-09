19 marcas de moda do Nordeste estarão em pop up store no shopping Iguatemi São Paulo; saiba mais

Dois anos após o lançamento da Nordestesse, a plataforma impulsionadora de negócios criativos dos estados do Nordeste inaugura pop up store no shopping Iguatemi São Paulo, em parceria com a multimarcas Dona Santa.

Fundada em 2021 pelas irmãs baianas Daniela e Gabriela Falcão, a companhia conta atualmente com 105 marcas de moda e design no portfólio. Provenientes dos noves estados da região, a seleção de marcas se dá por empresas que geram impacto positivo em suas comunidades, resgatando saberes e matérias-primas ancestrais do Nordeste.

O espaço de 150 metros quadrados será dividido também com a multimarcas Dona Santa, referência há mais de 30 anos no mercado de moda no Recife. Com isso, a loja terá 19 marcas de moda, acessórios e design a partir do dia 5 de outubro.

A Dona Santa tem como carro-chefe em sua curadoria a marca própria de sua CEO, Juliana Santos, que com apenas três anos e meio já é um dos mais bem-sucedidas da região. E trará ainda 1 marca de joias, a pernambucana Duda Bradley, e 6 de homewear e decoração: Danielle Raiola, Leh, Lot, KasaXeya, Mix & Match e Oficina Brennand.

Dentr as peças selecionadas estão itens para uso no fim de ano na cidade e na praia, além de objetos de design com DNA brasileiro, para enfeitar a casa e para presentear.

Sobre a escolha de unir a Nordestesse com a Dona Santa, Daniela diz: "São duas potências do Nordeste conhecidas pelo olhar sensível para a curadoria e por apostarem numa imagem que mostra a força criativa da região de uma maneira sofisticada e zero caricata".